В Сыктывкаре водитель на "Форде" сбил ребенка

8-летняя девочка угодила под колеса авто в столице Коми.

ДТП произошло сегодня, 9 апреля, в 14:35, сообщает Госавтоинспекция Сыктывкара.

41-летний водитель, управляя автомашиной "Форд Мондео", двигался по ул. Тентюковской со стороны ул. Петрозаводской в направлении ул. Кутузова.

Напротив д.4 по ул. Интернациональной совершил наезд на ребенка, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка 2009 г.р. получила ушиб голени. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель автомашины к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался два раза. Стаж - с 2014.



