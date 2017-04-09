В Сыктывкаре водитель на "Форде" сбил ребенка
9 апреля 2017 года, 17:21 | Сыктывкар
8-летняя девочка угодила под колеса авто в столице Коми.
ДТП произошло сегодня, 9 апреля, в 14:35, сообщает Госавтоинспекция Сыктывкара.
41-летний водитель, управляя автомашиной "Форд Мондео", двигался по ул. Тентюковской со стороны ул. Петрозаводской в направлении ул. Кутузова.
Напротив д.4 по ул. Интернациональной совершил наезд на ребенка, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка 2009 г.р. получила ушиб голени. Госпитализация ей не потребовалась.
Водитель автомашины к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался два раза. Стаж - с 2014.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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