Городская среда: Жителям Ручейной в Сыктывкаре рассказали, сколько они должны будут заплатить за установку дворовых площадок

В Сыктывкаре состоялась встреча по обсуждению проекта “Городская среда” с активистами многоквартирных домов на улице Ручейной.

Координатор партпроекта, депутат Совета города Алексей Панюков рассказал, что в этом году Республика Коми направит 280 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий (ремонт проездов, обустройство системы уличного освещения, установку урн и скамеек) столицы региона и моногородов. Сыктывкар на эти цели получит львиную долю - около 160 миллионов рублей.

Он подчеркнул, что одна из главных целей проекта - мотивировать самих жителей на участие в создании комфортной городской среды путем внесения предложений. “Государство пошло по следующему пути: делать где попало и что попало никто не будет, а будут ремонтировать только те дворы, где жители сами это предлагают”, - сказал Алексей Панюков.

"Для подачи заявки в администрацию города жильцам домов необходимо провести собрание, на котором должно быть принято решение об участии в проекте. На собрании должно присутствовать более половины собственников жилья. Затем надо выбрать уполномоченное лицо для подачи необходимого пакета документов в администрацию города. После 17 апреля конкурсная комиссия из числа депутатов, представителей администрации и общественников будет определять на основе предложений граждан,какие дворы будут отремонтированы в этом году. Представитель дома будет участвовать во всех мероприятиях, связанных с ремонтом его двора: от подачи заявки до подписания акта приемки выполненных работ".

Некоторых жителей улицы Ручейная интересовал вопрос об установке детской или спортивной площадки. Алексей Панюков рассказал, что этот вид работ входит в дополнительный перечень. “Есть минимальный перечень, который полностью делается за счет бюджета: асфальтировка, замена освещения и установка урн и скамеек. Есть дополнительный перечень. Он работает только на условиях софинансирования. Например, хотите детскую площадку за 100 тысяч рублей, тогда нужно внести в бюджет 40 тысяч рублей, то есть 40 процентов. Остальное вносит муниципалитет”, - пояснил координатор партийного проекта “Городская среда”.

Он подчеркнул, что, если площадка будет установлена, собственники должны будут взять ее на баланс. “Это такая же неотъемлемая часть дома, как крыша или подвал. За площадкой надо будет следить и обслуживать ее. А то зачастую бывает так - игровой комплекс поставили, а жильцы им только пользуются, но не следят за его состояниям, не ремонтируют,подвергая тем самым опасности жизнь и здоровье детей”, - отметил депутат.

В конце встречи активисты домов отметили, что проект на сегодня актуальный и полезный. Каждый представитель своего дома выразил желание собрать собственников на общее собрание и подать заявку на участие в проекте. “Времени для этого достаточно. К примеру, в Орбите в девятиэтажном шестиподъездном доме инициативная группа собрала собственников за один день. На Ручейной сделать это гораздо проще”, - сказал Алексей Панюков, призвав жителей быть активными в этом вопросе.

Напомним, проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержаны Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Республике Коми в этом году будет направлено 280 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов (Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва, Жешарт). На официальном сайте партии идет сбор предложений от жителей этих населенных пунктов. Предложения граждан будут учтены муниципалитетами при принятии соответствующих решений. Официальные заявки на ремонт дворовых территорий на основании решений общих собраний жильцов будут принимать администрации городов и районов, а решения по включению примут конкурсные комиссии, состоящие как из представителей муниципальной власти, так и общественности.