В Ухте по факту смерти 2-летней девочки проводится доследственная проверка

Следственными органами Следственного комитета по Коми по факту смерти 2-летней девочки в Ухтинской детской больнице проводится доследственная проверка.

По имеющимся данным, в марте текущего года девочка заболела, и родители лечили ее в домашних условиях под наблюдением врачей. Через несколько дней в связи с ухудшением состояния здоровья ребенка доставили в больницу, где, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, он скончался.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки.

Следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце марта в Войвожской больнице скончался 7-летний мальчик. Он тоже поступил в медучреждение после домашнего лечения.