Мария Иовлева стала первой на Югорском лыжном марафоне

9 апреля 2017 года, 12:52 |
Фото со страницы Марии Иовлевой в ВКонтакте

Мария Иовлева из Республики Коми стала победителем очередного этапа национальной серии марафонов "Кубок духа" - Югорском лыжном марафоне. Как сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта РК, в этом турнире, который входит в серию марафонов Russialoppet, в Ханты-Мансийске члены сборной команды России по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие впервые.

"Сидячие" спортсмены бежали дистанцию 5 км. Победу одержала двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере Мария Иовлева, второй стала Наталья Кочерова, Ирина Гуляева финишировала третьей.

У мужчин уверенную победу одержал Александр Давидович, вторым финишировал Александр Ганзей, третьим - Рустам Аминов.

"Стоячим" спортсменам предстояло пройти дистанцию 25 км. У мужчин лидировал Владислав Лекомцев, второе место занял Иван Кодлозеров, третьим стал Михаил Слинкин.

У девушек победила Екатерина Румянцева, "серебро" завоевала Анна Миленина, "бронзу" - Наталья Братюк.

*** Члены сборной команды России по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принимают участие в национальной серии марафонов "Кубок духа" в рамках подготовки к XII Паралимпийским зимним играм 2018 года в Южной Корее.

Лыжные марафоны серии RussiaLoppet с участием спортсменов - паралимпийцев проходят в период с 28 января по 22 апреля.

Города проведения соревнований - Санкт-Петербург, Казань, Талдом - Дубна, Воронеж, Южно-Сахалинск, Ангарск - Иркутск, Мурманск, Ханты-Мансийск, Петропавловск-Камчатский и Максимиха (Байкал).

Илья Баканов
  Ключевые слова: лыжные гонки, инвалиды
  Рубрика: Спорт
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