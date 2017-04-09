На Удоре в 2017 году реализуют восемь народных проектов

В поселке Усогорск Удорского районе в нынешнем году состоится открытие сельхозпавильона и завода по переработке молока. Об этом в своем выступлении, посвященном итогам деятельности администрации Удорского района в 2016 году и планам на текущий, сообщил руководитель муниципалитета Николай Жилин.

По его словам, в минувшем году в доходную часть бюджета района поступило 739 млн. рублей при плане в 791 млн. рублей.

Основным источником дохода является налог на доходы физлиц (НДФЛ). В 2016-м в казну муниципалитета поступило 195 млн. рублей при планируемых 215 млн. Сокращение поступлений по данной строке связано с ликвидацией филиалов лесоперерабатывающих предприятий и подразделений ГУФСИН.

Представляя планы на 2017 год, Н. Жилин обозначил основные направления. В частности, это развитие лесной промышленности благодаря деятельности бизнес-компаний в поселках Едва и Усогорск, где планируется создание новых рабочих мест. Также муниципалитет планирует завершить реконструкцию дома в Усогорске и завершить строительство СФЦ в с. Кослан.

В области экологии запланирован целый ряд мероприятий: перевод несанкционированных свалок в санкционированные, зарыбление водных ресурсов и возобновление деятельности экологического Общественного Совета, первое заседание которого состоится уже 12 апреля.

В сфере сельского хозяйства планируется завершить строительство новой фермы в с. Чернутьево и постройка новой в с. Кослан. В Усогорске в 2017 году состоится открытие сельхозпавильона и завода по переработке молока.

Муниципалитет продолжит работу по поддержке малого и среднего бизнеса. В этом году предприниматели смогут получить поддержку на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и на уплату процентов по кредитам. Кроме того, будут реализованы восемь "народных проектов".

Среди прочего, будет проведена работа по паспортизации и включению в реестр объектов материального культурного наследия Удорского района и внедрен третий этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.