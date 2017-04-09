В Сыктывкаре пройдет новый лекторий с музыкой "Теория струн"

15 апреля в Центре культурных инициатив "Югор" вновь встретятся ученые и музыканты, научные теории и космические мелодии, лекции и творчество. Во второй раз там пройдет лекторий с музыкой "Теория струн". Два биолога и геолог расскажут о такой родной, но вместе с тем хранящей бесконечное количество тайн Земле.

Весь лекторий объединен темой "Мы не одни во Вселенной". Евгений Пономаренко ответит на философский вопрос "Почему мы здесь?" с точки зрения геолога, представив, каким был наш дом миллионы лет назад и к чему мы идем в будущем. Биолог Елена Кочанова расскажет о настоящей перевернутой Вселенной ниже уровня моря — о самых удивительных и на первый взгляд инопланетных формах жизни в океане. А Анна Патова ответит на самые популярные вопросы, которые задают эволюционному биологу на вечеринках: все ли мы обезьяны, почему мы сейчас не видим эволюцию и действительно ли человек превосходит все другие виды.

После каждой лекции гости лектория могут задать вопросы спикерам, а также подойти к ним в перерыве и свободно пообщаться.

Музыкальное настроение лектория создадут космические звуки ханга и электрогитары: на лекторий приедут гости из Ухты Ксения Злотникова и Олег Гурьев, участники арт-группы "Стратосфера".

"Мы смотрим на горы и видим их монументальную красоту. Геолог смотрит на горы и видит их временность, он видит океан, который плескался здесь не так давно — пару сотен миллионов лет назад, он видит процессы, которые привели к образованию этих гор и то, что будет с ними еще через миллионы лет. Ученые смотрят на мир иначе и понимают, что человек не один на этой планете и в этой Вселенной, хотя часто ведет себя, как властелин. Эту мысль мы и скрыли под темой "Мы не одни во Вселенной". На самом деле мы очень маленькие, но то, что мы можем совершать великие дела — прекрасно", - пояснила основную мысль предстоящего лектория его организатор Зоя Канина.

Серебряный зал ЦКИ "Югор" будет разделен на пространства науки и искусства, где зрителям можно будет, с одной стороны, познакомиться с учеными и почувствовать себя в лаборатории, с другой — прикоснуться к искусству, порисовать, угоститься вкусным кофе и сладостями и даже почувствовать прямую связь с космосом.

В оформлении зала участвуют студенты и преподаватели отделения "Дизайн" Колледжа искусств Республики Коми.

Подробности по ссылке: https://scienceslamsykt.timepad.ru/event/471264/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/musicofscience.