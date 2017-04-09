Абсолютными победителями VI Открытого кубка Коми по бодибилдингу стали Анастасия Крылова и Константин Соколов

8 апреля в Сыктывкаре состоялся VI открытый кубок Республики Коми по бодибилдингу. Спортсмены соревновались в 12 категориях. Всего в чемпионате приняли участие около 60 спортсменов. Открыл состязания министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

"С каждым годом количество участников растет, постоянно увеличивается и география чемпионата. В этом году на турнир приехали спортсмены из Кировской области, Санкт-Петербурга, Вологодской и Архангельской областей, и, конечно, из многих регионов Коми. В этом году у нас стало больше номинаций. Мы и на будущий год планируем новую категорию, так как вновь ожидаем увеличение числа заявок", - рассказал руководитель Федерации бодибилдинга республики Алексей Захаров, он же главный судья чемпионата.

В рамках Кубка прошла презентация категории модель-фит, именно ее планируется ввести в следующем году.

Судейскую бригаду также представили мастера спорта по бодибилдингу, кандидаты в мастера спорта по пауэрлифтингу и бодифитнесу, действующие чемпионы и тренеры из Республики Коми, Кирова и Санкт-Петербурга.

"Судьи смотрят профессионально, и для каждой категории есть свои критерии, на которые они обращают внимание. Например, в категории фитнес-бикини не приветствуется объем, не присутствует сепарация (сепарация мышц – это выделение и отделение отдельных мышечных групп одна от другой с параллельным процессом снижения жировой прослойки, - прим. ред.) и длина мышц, там куда больше ценится их гладкость, большую роль также играет подача спортсменом самого себя, то, как плавно он переходит из позы в позу. В бодифитнесе сепарирование уже присутствует, но немного, в этой категории требуется чуть больше мышечной массы, учитываются пропорции", - поделился нюансами судейства А.Захаров.

Победителей, как и номинаций было немало, все призеры соревнований получили призы, кубки и медали.

Так, среди юношей победу одержал Аинди Баснукаев, у юниоров – Дмитрий Горбанев. В новой для Кубка номинации – фитнес-бикини старше 35 лет – первенство завоевала Ольга Иванова. Среди мужчин-мастеров победу одержал кировский учитель физкультуры Андрей Стародворский.

В категории бодифитнес первое место у Анны Суворовой, а вот многократный триумфатор соревнований Татьяна Маркова довольствовалась лишь третьим местом.

Класс классического бодибилдинга выиграл Василий Ермаков, а пляжного – Александр Подлевских. Номинация классический бодибилдинг проводилась в первый раз на чемпионате республики Коми, пляжная категория, в свою очередь, стала самой многочисленной на турнире - ее представили 14 спортсменов.

"Я очень счастлив, что стал чемпионом. Я приезжал сюда четыре года, выступал сначала в юниорах, потом в пляжном бодибилдинге, и вот, наконец, добился желаемого результата. Я долго шел к этому, но для победы мне не хватало мышечных объемов. Весь год я работал над этим, мы с моим тренером Александром Титовым из Москвы приложили много сил", - поделился бодибилдер из Печоры В.Ермаков.

В весовой категории до 80 кг у мужчин победил Андрей Коваль. Константин Соколов выступил лучшим среди спортсменов до 90 кг, а Дмитрий Горбанев одержал победу в категории свыше 90 кг.

В категории фитнес-бикини победы на счету Анастасии Крыловой среди девушек ростом до 166 см и у Кристины Гарьяновой среди более высоких участниц.

Абсолютными победителями кубка стали Константин Соколов и Анастасия Крылова.

"Конкретно, к этому турниру я специально не готовилась. Основные мои старты в этом году - чемпионат Санкт-Петербурга и чемпионат России. В Питере я взяла третье место, а до соревнований России еще целый месяц. Я приехала для того, чтобы удержать форму и для того, чтобы была дополнительная мотивация. Признаться, когда начала заниматься спортом, я думала о том, что хочу стать чемпионкой в родной республике. Ну, собственно, цель достигнута. Республиканский турнир вообще организован очень здорово, не было никаких проволочек, соблюден регламент. Очень порадовал зал, нас все время поддерживали зрители. Порадовали и призы, в том числе денежные, их вручали не только за победу в абсолютной категории. Немного, где дают такие призовые", - рассказала чемпионка А.Крылова.