Мэрия Сыктывкара: решение о вывозе снега с придомовой территории принимают собственники жилья

9 апреля 2017 года, 14:01 | Сыктывкар
Фото портала "Активный регион"

Жители Сыктывкара разместили сигнал на портале "Активный регион" о некачественной уборке снега. В своем обращении жильцы дома по ул. Д. Каликовой, 36 рассказали, что работники ТСЖ "Свой дом-3" убрали снег с дворовой территории, однако вместо того, чтобы вывезти его на полигон твердых бытовых отходов, складировали его прямо на детской площадке.

"Теперь детям негде гулять, - посетовали горожане. – Даже когда снег растает полностью, а это произойдет не раньше июня, дети не смогут играть на детской площадке, так как она разрушена. Спасибо ТСЖ "Свой дом-3""

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В опубликованном на портале ответе управления ЖКХ администрации Сыктывкара сообщается, что административная ответственность за складирование снежных масс на детских и спортивных площадках не предусмотрена правилами благоустройства муниципалитета, утвержденными решением Совета депутатов от 7 июля 2014 года №26/2014-385 (ред. от 20.10.2016).

Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных машин и движению пешеходов. Повреждение зеленых насаждений при складировании снега не допускается.

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Тем не менее, исполнителю коммунальных услуг МКД по ул. Д.Каликовой,36 рекомендовано убрать снег, а при возможности вывезти его, с детской площадки на имеющееся свободное место на дворовой территории.

Управление ЖКХ также сообщило жильцам, что поскольку придомовая территория относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома, они обязаны платить за ее содержание и благоустройство.

Согласно Жилищному Кодексу РФ в договоре управления МКД указывается перечень работ и услуг по управлению домом, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества. Минимальный перечень таких работ и услуг утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290.

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Несмотря на то, что он не содержит услуг по вывозу снега с придомовой территории, такая услуга может быть включена в договор в качестве дополнительной, что порождает обязательство исполнителя коммунальных услуг по ее оказанию. В противном случае такие обязательства у организации отсутствуют.

Собственникам многоквартирного дома на общем собрании нужно принять решение о разовой платной услуге по благоустройству придомовой территории (вывоз снега с придомовой территории) или включении пункта в приложение к договору управления многоквартирным домом и обратиться с протоколом о принятом решении в управляющую компанию.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: детская площадка, вывоз снега, Активный регион
  Рубрика: Общество
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