На крайнем северо-востоке Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу Коми ЦГМС, в ближайший час и с сохранением до 20:00 на крайнем северо-востоке ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами 18-23 м/с, метель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

- закрыть окна в домах и квартирах

-ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов



-находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей

- быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта

-воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте

-перед выездом в дальние поездки проверить заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядить его

-водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим

-не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101".