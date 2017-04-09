Юные сыктывкарцы сняли игровой фильм о Великой Отечественной войне

9 апреля 2017 года, 13:30 |
Фото предоставлены А.Бобрецовой

В Сыктывкаре состоится премьера фильма "Надежда нашлась". 22 апреля в 15 часов в кинозале "Иллюзион" (Дырнос, 94, "Комикино") зрители смогут не только посмотреть детский короткометражный фильм, посвященный детям войны, но и пообщаться с юными актерами и режиссерской группой.

Кино снимали ребята из Детской журналистской редакции "Дежурка" Центра семейного образования "ЛАДиЯ". Авторами и актерами стали ребята из театральной студии "Солнечный зайчик", работающей при организации. Как "Комиинформу" рассказала руководитель Центра Анна Бобрецова, по сюжету фильма современная девочка вдруг перенеслась в 1943 год и оказалась в деревне в тылу.

"Хотели снять для детей и про детей, и одновременно про войну, ко Дню Победы. Фильм посвятили нашим прабабушкам и прадедушкам, которые были детьми в годы войны. Фильм основан на воспоминаниях "детей войны", однако он не биографичен, эта история полностью выдуманная", - отмечает наставник.

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Режиссером стала ученица 7 класса школы №30 Елена Бобрецова. Главный оператор - ее брат Святослав, ученик 6 класса школы №27. В главной роли – 8-летняя Дарья Романова. Также в фильме ролях снимались первоклассница Ксюша Петровичева и 5-летняя Виталина Непраш. Небольшая роль досталась и оператору Святославу.

Авторы серьезно подошли к тому, чтобы правдоподобно показать жизнь в тылу. Консультировала их сотрудница Национального музея РК, научный сотрудник Елена Морозова. Более того, она подарила небольшой предмет тех лет, который сыграл важную роль в фильме.

Декорациями к фильму выступили строения и природа деревенской усадьбы "Гажа вэр". Почти весь реквизит был предоставлен хозяином усадьбы Владимиром Фоминым. "Военную" одежду собирали по родственникам и знакомым.

В этом фильме будет оригинальная музыка, свои саундтреки. Сыктывкарский композитор Александр Таскаев написал для киноленты четыре мелодии.

Съемки заняли четыре полных дня, с утра до вечера. Картина уже смонтирована, но еще редактируется.

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"Мы не претендуем на звание кинематографистов. Фильм детский, и снят детьми, поэтому настоящие киношники, конечно, могут заметить в нем различные недочеты. Дети это делают, потому что просто интересно", - заявляет А.Бобрецова.

Илья Баканов
  Ключевые слова: кино, дети, война
  Рубрика: Общество
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