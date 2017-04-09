Православные Коми отмечают окончание сорокадневного поста

9 апреля 2017 года, 10:00 |
Фото Полины Романовой

В это году на окончание Великого поста пришлось сразу три церковных праздника. В пятницу, 7 апреля, православный мир отмечал праздник Благовещения. В этот день из уст архангела Гавриила дева Мария узнала, что станет матерью Богочеловека.

Вчерашняя суббота была посвящена Лазарю четырехдневному, которого воскресил Иисус Христос, показав, что смерть может быть попрана верой и любовью. В Свято-Казанском храме на субботнюю праздничную литургию была назначена общая исповедь. В семь утра в храме было не протолкнуться. Как рассказал "Комиинформу" настоятель прихода архимандрит Филипп (Филиппов), в этот день на литургии причастились триста прихожан.

Тысячи верующих пришли в храмы республики и сегодня. На 9 апреля в этом году пришлось Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим. В приходах для прихожан заготовили целые возы зацветшей накануне вербы, многие прихожане пришли в храм с веточками, кое-кто принес и пальмовые ветви: именно ими устилали путь Иисуса Христа, вошедшего в Иерусалим на ослике в сопровождении учеников. Сегодня Богочеловеку поется "Осанна", перед ним преклоняются как перед новы царем. Однако уже через несколько дней эти же жители Иерусалима будут взывать к Понтию Пилату: "Распни Его!".

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Вербное воскресенье знаменует собой окончание Великого поста. Сегодня, как и в предыдущие два дня, верующим позволяется послабление: в пятницу и воскресенье в пищу разрешено употреблять рыбу и вино, в субботу постящиеся могли полакомиться икрой.

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Уже завтра Великий пост будет продолжен самой ответственной и страшной неделей православного года - Страстной седмицей. Православный мир застывает в ожидании чуда Воскресения Христова. Однако перед светозарной ночью христианам еще предстоит пережить предательство Иисуса Христа Иудой, отречение Петра, суд над Спасителем и - самое страшное - мучительную казнь. Страстная пятница, которая выпадает на 14 апреля, станет самым скорбным православным днем в году.

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Ольга Полина
  Ключевые слова: православие, пост, Вербное воскресенье
  Рубрика: Общество
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