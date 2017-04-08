Отличным назвал молодежный проект в поддержку Юлии Самойловой глава Коми Сергей Гапликов

Отличным назвал проект молодежи Коми в поддержку Юлии Самойловой глава республики Сергей Гапликов. Об этом глава региона написал на своей странице в Твиттере.

Напомним, в республике прошли акции в поддержку уроженки Ухты, участницы "Евровидения-2017" от России, Юлии Самойловой.

Жители региона писали письма, выходили на флешмобы, а также создали уникальную карту Республику Коми. Во все города и районы и районы республики были доставлены фрагменты – пазлы карты Коми, где местные волонтёры оформили их словами поддержки в адрес Юлии и оригинальным способом отправили в Ухту. Части этой карты разошлись по всей республике, побывав в самых отдалённых её уголках и собрались воедино на родине Юлии Самойловой.

"Отличный проект в поддержку Юлии Самойловой в День её рождения. Наша молодёжь - самая лучшая! Радуемся вместе!" - оценил видеоролик С.Гапликов.

Вчера, в день рождения певицы, карту, письма и цветы от главы Коми передал имениннице постоянный представитель Республики Коми при президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

"Комиинформу" предоставили несколько выдержек из писем, адресованных певице.

Город Ухта

Ученица 11 "а"

- Впервые услышала песню в исполнении Юлии в детстве. Тогда от ее голоса пошли мурашки. Не у каждого исполнителя получается своим голосом затрагивать сердца людей. У меня бережно хранится твой автограф. Я помню, как в ГДК, в кафе "Театральное", ты не отказалась подписать мой блокнот.

Клыкова Татьяна Сергеевна

- Твой учитель истории и обществознания. Юленька, терпения, силы, душевной и физической выдержки. Я тебе заочно ставлю "5"!

Ученицы школы № 19

- Дорогая Юлия! Наш город очень Вами гордится. Мы болели за Вас в шоу "Фактор А" и Вы оправдали наши надежды. У Вас прекрасный голос и очень воодушевляющая песня, мы уже выучили ее наизусть и обязательно будем петь ее вместе с Вами. Спасибо, что Вы есть! В прошлом году Вы в шутку сказали, что в 2017 году примете участие в конкурсе, и уже сегодня вся страна болеет за Вас, верит в отличное выступление и победу. Мы ни на секунду не сомневаемся в Вас, а Вы не сомневайтесь в нас. Вы обязательно почувствуете нашу поддержку. Вся страна с Вами! Особенно город Ухта!

Ученица 11 "а"

- Я надеюсь, что в этом году на Евровидении будут оцениваться именно талант, голос, песня, а не отношение стран друг к другу. Желаю Юлии выиграть и принести победу России! Мы с тобой!

Ученица 6 "б"

- Мы так рады, что именно Вы будете представлять нашу страну на Евровидении. Ваш голос так же силен, как и Вы. Наша сила – Ваша сила.

Ученица 10 "а", школа № 19

- Дорогая Юлия, ты очень талантливая и красивая девушка. Я слежу за твоим творчеством уже с 2013 года. Даже когда ты только начинала участвовать в проекте "Фактор А" за тебя болели множество человек. Ты многим стала любима. Ты очень душевно поешь. Удачи!

Ученица 10 класса школы №19

- Мы гордимся твоей смелостью, стойкостью, моральной выдержкой. Ты являешься примером того, что не нужно стесняться показывать свои таланты на огромную публику. Не только жители твоего родного города Ухта, но и вся Россия будет переживать и болеть за тебя в этот важный день. Мы верим в то, что ты выдержишь все испытания, пройдешь все преграды, которые будут у тебя на пути, и из любой ситуации выйдешь победителем. Борись до конца, не сдавайся и верь в свои силы. Помни, что вся страна с тобой.

Обухов Иван, г. Лиски, Воронежская область

- Долой все горести и беды

Желаем нашей Юлечке победы.

Чтоб больше еще в ней было любви и тепла

И чтоб первое место она заняла.

Наша Юля молодец,

Всем завистникам конец.

Мы 100 % победим,

Ты со мной, я не один.

Как увидел в Факторе тебя,

Сразу душа отогрелась моя.

И стал я еще больше мир любить и творить,

И появилось желание жить.

Ученик школы № 16

- Я Ваш фанат. Я желаю, чтобы Вы победили. Очень хочу спеть с Вами песню т чтобы Вы приехали к нам в школу. Я за Вас переживаю!

Ученица 6 "б"

- Юля, привет! Мы с нашей танцевальной группой выступали с тобою, когда ты пела. Мы помним и поддерживаем тебя всей Ухтой!

Управление образования Усинска

- Желаем победы,

Желаем удачи

И первое место

На конкурсе взять!

Республика Коми

И в целом Россия

Сегодня с тобой

За твоею спиной.

Морально поддержит

Усинск и Печора,

Ухта, Сыктывкар,

Воркута и Инта.

Ты гордость республики,

Гордость России!

Поддержим тебя мы

Во все времена!