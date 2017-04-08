Ольга Царева из Коми - чемпионка России по лыжным гонкам
Ольга Царева из Республики Коми с результатом 02:03:16,7 одержала победу в масс-старте на 50 км среди женщин на Чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает Минспорта Коми.
Второй стала Анастасия Власова (02:03:20,5), выступающая за Мурманскую область, на третьем месте - Анна Медведева (02:03:22,6) из Свердловской области.
Соревнования прошли сегодня, 8 апреля, в Апатитах (Мурманская область).
Комиинформ
Ключевые слова: лыжные гонки
Рубрика: Спорт
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