Ольга Царева из Коми - чемпионка России по лыжным гонкам

8 апреля 2017 года, 17:23 |

Ольга Царева из Республики Коми с результатом 02:03:16,7 одержала победу в масс-старте на 50 км среди женщин на Чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает Минспорта Коми.

Второй стала Анастасия Власова (02:03:20,5), выступающая за Мурманскую область, на третьем месте - Анна Медведева (02:03:22,6) из Свердловской области.

Соревнования прошли сегодня, 8 апреля, в Апатитах (Мурманская область).

Комиинформ
  Ключевые слова: лыжные гонки
  Рубрика: Спорт
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