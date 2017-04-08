Молодежь Инты выступила против терроризма

8 апреля 2017 года, 17:15 | Инта
Фото администрации Инты

Молодежный консультативный Совет Инты выступил инициатором проведения молодежной акции, чтобы минутой молчания почтить память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга и сказать свое твердое "Нет!" мировому терроризму в любых его проявлениях.

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Инициативу Совета поддержали студенты политехнического техникума, работающая молодежь, активисты общественных организаций, участники творческих коллективов и старшеклассники. Ребята сами изготовили плакаты и растяжки со словами поддержки жителям Санкт–Петербурга и с антитеррористическими лозунгами. Жители города, которые, пользуясь тихой солнечной погодой, гуляли в центре Инты, с интересом присоединились к акции.

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Молодые родители, студенты и школьники, выступавшие на митинге, порой, с дрожью в голосе, не скрывая слез, говорили очень правильные и проникновенные слова о сострадании и единстве. Мэр Инты Лариса Титовец поддержала мероприятие.

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"Чувство гордости за нашу молодежь вызвала у меня сегодняшняя акция, которую Молодежный консультативный Совет Инты организовал и провел на площади Ленина. Я поддерживаю выступления ребят. Мы понимаем, что каждый теракт – это попытка запугать и расколоть общество. И сегодня наша молодежь собралась, чтобы показать наше единство и непреклонность перед любыми вызовами. Мы помним обо всех актах терроризма, которые произошли в последние годы. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял родных и близких. Мы не допустим распространения экстремистских идей и своим примером научим детей неукоснительно соблюдать меры безопасности. Мы сделаем все для безопасности наших детей, мы будем бдительными, и мы будем вместе!"

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Участниками субботней акции в Инте стали более двухсот молодых интинцев и десятки жителей города самого разного возраста.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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