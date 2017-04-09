На юге Коми потеплеет до 15 градусов
На грядущей неделе воздушные массы продолжат поступать с юго-запада, что будет способствовать продвижению весны дальше, к северу. Но температурный фон ожидается неустойчивым, особенно в ночные часы — температура еще будет переходить к отрицательным значениям, предположительно в начале рабочей недели и в завершении.
Ожидается, что дневная температура воздуха по республике будет повышаться до 4...9С, на юге во вторник и среду возможно до 10...15С.
Осадки ожидаются в основном в виде дождя, что ускорит процесс снеготаяния, сообщает ЦГМС Коми.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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