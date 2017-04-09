На юге Коми потеплеет до 15 градусов

На грядущей неделе воздушные массы продолжат поступать с юго-запада, что будет способствовать продвижению весны дальше, к северу. Но температурный фон ожидается неустойчивым, особенно в ночные часы — температура еще будет переходить к отрицательным значениям, предположительно в начале рабочей недели и в завершении.

Ожидается, что дневная температура воздуха по республике будет повышаться до 4...9С, на юге во вторник и среду возможно до 10...15С.

Осадки ожидаются в основном в виде дождя, что ускорит процесс снеготаяния, сообщает ЦГМС Коми.