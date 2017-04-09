За первый квартал цены в Коми выросли на 0,8%

За первый квартал текущего года цены на потребительском рынке выросли на 0,8%, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,7%). В марте уровень инфляции в целом по республике составил 100,1%, сообщает Комистат.

Снижение цен на продовольственные товары, наблюдавшееся в феврале, в марте сменилось ростом (на 0,3%). В наибольшей мере выросли цены на картофель - на 7%, лук репчатый и бананы - на 5%, виноград - на 4%, морковь - на 3%. Увеличение цен в среднем на 1-2% наблюдалось на печень говяжью, фарш мясной, рыбопродукты, молоко и смеси для детского питания, сыры, чай, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта, рис, свеклу, чеснок, помидоры, яблоки.

Алкогольная продукция подорожала в среднем на 0,7%, в том числе пиво отечественное и шампанское на 2%, вина виноградные - на 0,6%, водка и коньяк - на 0,2%.

Вместе с тем огурцы свежие за месяц подешевели на 8%, лимоны и апельсины - на 4%, яйца и крупа гречневая - на 3%, свинина бескостная, куры, пшено, сахар, овсяные хлопья "Геркулес", груши - на 1-2%.

Индекс цен на непродовольственные товары в марте, как и в предыдущем месяце, составил 100,3%. Сезонный рост цен отмечался на отдельные виды непродовольственных товаров. Так, среди наблюдаемых видов одежды и обуви на 3-4% стали дороже куртка женская и мужская без утеплителя (ветровка), на 2% - джинсы мужские, костюм-двойка мужской, костюм спортивный для школьника, туфли женские из искусственной кожи, на 1% - сапоги резиновые.

Кроме того, в среднем на 1-2% подорожали парфюмерно-косметические товары, табачные изделия, электротовары и некоторые бытовые приборы, еженедельные печатные издания, доска обрезная, цемент, обои бумажные, бензин автомобильный.

В марте т.г. на рынке платных услуг, как и год назад, наблюдалась дефляция, составившая за месяц 99,7% (в марте 2016г. - 99,8%). Это было обусловлено снижением стоимости проезда на поездах дальнего следования - на 12%, аренды однокомнатной и двухкомнатной квартиры - на 1-2%.

В то же время из наблюдаемых бытовых услуг мойка легкового автомобиля подорожала на 9%, печать цветных фотографий - на 1%. Среди жилищных услуг увеличились взносы на капитальный ремонт - на 4%. Посещение театра подорожало - на 6%.