"Умная республика": победитель регионального финала "Что? Где? Когда" Яна Цыронок

Результаты финала чемпионата Республики Коми по "Что? Где? Когда?" шокировали любителей интеллектуальных игр. Победу над взрослыми и опытными игроками одержала команда сыктывкарских школьников. "Умная республика", рубрика молодежного портала "Твоя Параллель", не могла не пополнить галерею своих героев одним из победителей. Выбор пал на Яну Цыронок.

Уже с пяти лет Яна была поклонницей телевизионных интеллектуальных игр. Ей нравились "Сто к одному", "Своя игра". Было интересно самой отвечать на вопросы и узнавать правильные ответы.

От пассивного к активному участию в интеллектуальных баталиях Яна перешла в седьмом классе благодаря учителю истории Дмитрию Сивкову, который решил собрать школьную команду знатоков.

"Помню, уже в первый год, как он пришел работать в наш Лицей при СГУ, сразу собрал команду, чтобы мы могли играть сразу на городском уровне. Мне это стало интересно. Я и еще несколько человек из разных классов к этому присоединились. На первых порах мы только знакомились с принципами игры, что она собой представляет. Было очень интересно, потому что раньше я с этим не встречалась", - вспоминает Яна.

Команда лицея тогда дебютировала на школьном чемпионате. На первой игре у нее даже не было названия. Все было в новинку.

"Я была в шоке. Когда озвучивали правильные ответы, я не понимала, как до них можно дойти", - признается девушка.

Существует огромное количество интеллектуальных игр. Яна на все не распыляется. Любимой остается ЧГК.

"Например, "Своя игра" больше направлена на эрудицию. Мне нравится, где надо думать, логически рассуждать. Этим "Что? Где? Когда?" привлекает. И атмосфера на играх очень дружелюбная. Чувствуется напряжение, но это здоровый дух соперничества", - поясняет школьница.

Главной целью для знатоков Коми является участие в финале республиканского чемпионата. Яна дебютировала на нем в прошлом году.

Тогда ее команда вошла в десятку. В этом году задача была занять место в первой пятерке. Может быть, если повезет, занять третье место. Помимо нее в школьную сборную Сыктывкара "Два оттенка радуги" вошли Вячеслав Вереитин, Алексей Уманцев из Лицея при СГУ, Никита Смирнов из Гимназии им.Пушкина, Антон Сидоров из Гимназии №1 и Артём Сазонов из Физмат-лицея. Результат превзошел все ожидания.

"Мы вообще не рассчитывали на первое или второе место. Конечно, старались, выкладывались, как могли. Но груз ответственности не давил, играли для себя, как пойдет", - рассказывает Яна.

Пошло настолько хорошо, что команда набрала наибольшее количество баллов. Они же правильные ответы. Однако поняли это знатоки не сразу. И победа им досталась во многом благодаря настойчивости другой команды.

По подсчетам самих школьников, они набрали 31 балл. Когда объявили, что третье место заняла команда, набравшая 30 баллов, подумали, что стали вторыми. Когда сказали, что второе место заняла "Женская логика" с 31 баллом, то они вовсе перестали понимать, что происходит. По правилам, если команды набирают одинаковое количество правильных ответов, между ними устраивают "перестрелку", задают дополнительные вопросы.

"И тут про нас говорят: "Первое место, 32 балла". Мы подумали, что сами неправильно посчитали, получили медали. Но даже не стали сразу радоваться. Открыли свои записи, стали пересчитывать. Все равно у всех получалось 31. Подходим к ведущему, признаемся, что сами себе на победу баллов не насчитали", - вспоминает Яна.

Выяснилось, что одна из команд написала апелляцию по одному из вопросов. Судьи ее засчитали, а у "Двух оттенков радуги" был такой же ответ.

Теперь сыктывкарская команда готовится к участию в школьном чемпионате России, который пройдет 1-2 мая в Ижевске. Ребята рассчитывают на попадание в тройку призеров.

В качестве своих увлечений одиннадцатиклассница в шутку называет ЧГК и ЕГЭ.

"А вообще я петь очень люблю. Окончила музыкальную школу по классу вокала и синтезатора. Кстати, знание музыки помогает на играх. А пою больше для себя, дома", - говорит Яна.

К числу ее любимых предметов точно не относятся гуманитарные. Математику и информатику она любит гораздо больше. Поступать собирается в один из московских вузов. Направление подготовки еще не выбрала, колеблется между информационной безопасностью и прикладной математикой. Впрочем, уехать в другой город для нее не самоцель.

"Если здесь найдется работа, то почему бы и не вернуться в республику? Какая разница, где жить, если можно так же достойно зарабатывать и здесь. Просто сейчас хочется попробовать жить самостоятельно, в новом пространстве. А потом почему бы и не вернуться, если будет возможность", - считает Яна Цыронок.