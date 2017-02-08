В Сыктывкаре раскрыта серия мошенничеств с маткапиталом

8 февраля 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
31tv.ru

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли серию мошенничеств с материнским капиталом на сумму свыше 2,4 млн. рублей. В совершении преступлений подозревается 28-летняя жительница Сыктывкара, которая путем предоставления недостоверных сведений в пенсионный фонд похитила крупную сумму, сообщает МВД по Коми.

Установлено, что злоумышленница, являясь представителем потребительского кооператива, оформляла с владелицами государственных сертификатов фиктивные договоры займов на покупку жилья, которые затем гасились за счет средств материнского капитала. Далее сыктывкарка предоставляла в пенсионный фонд заведомо ложные документы о стоимости якобы приобретенной недвижимости.

В результате жилье не приобреталось: часть денежных средств, полученных под погашение займов, передавалась женщинам, остальное злоумышленница распределяла между собой и третьими лицами.

Таким образом за несколько месяцев сыктывкарка похитила довольно крупную сумму. Всего на ее счету 5 подобных фактов мошенничеств на общую сумму ущерба, причиненную пенсионному фонду, свыше 2,4 млн. рублей.

В МВД отметили, что клиентки злоумышленницы - это женщины, находящиеся в трудном материальном положении. К примеру, из-за накопленных долгов либо пребывающие в бедственной ситуации в силу пагубных привычек.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество при получении выплат".

Расследование продолжается.

МВД по Коми напоминает: средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на оплату образовательных услуг для детей, на формирование пенсии матери и оплаты товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, преступность, маткапитал
Рубрика: Происшествия
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