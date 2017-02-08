Министр образования Коми Наталья Михальченкова отчиталась о деятельности ведомства в 2016 году
Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова в эфире телеканала "Юрган" подвела итоги деятельности ведомства в 2016 году.
Напомним, поручение публично отчитаться руководителям органов исполнительной власти региона публично отчитаться о работе министерств в 2016 году поручил глава Коми Сергей Гапликов.
Три основные направления деятельности министерства включают в себя образование, молодежную политику и координацию вопросов развития науки. Отрасль охватывает 60 тысяч воспитанников детских садов, более 100 тысяч школьников, 40 тысяч студентов среднеспециальных его и высших учебных заведений. Кроме того, 37 тысяч жителей республики трудятся в отрасли образования.
Реализация программы по модернизации системы дошкольного образования позволила в 2016-ом полностью обеспечить местами в детских садах детей от трех лет. Следующий шаг — ликвидация очередности в ясельных группах. По словам Н. Михальченковой, в минувшем году новые детские сады были открыты в Сыктывкаре, Усинске, Прилузском, Корткеросском и Сысольским районах.
Продолжается работа и по реализации республиканской программы "Доступная средства". Условия для обучения детей с особыми потребностями здоровья созданы в 21 проценте образовательных учреждений республики. В рамках проекта по организации дистанционного обучения образование получают 223 человека.
В дополнительном образовании появились два новых направления — легоконструирование и робототехника. Главная идея заключается в том, чтобы как можно больше выпускников из Коми поступали на технические факультеты.
В сфере профессионального образования, по словам министра, курс взят на повышение престижа рабочих профессий. В ближайшие четыре года будет реализован проект "Рабочие кадры для экономики республики". В настоящий момент в регионе действуют семь многофункциональных центров прикладных квалификаций, к 2018-ому их будет девять.
Н. Михальченкова также отметила, что республика занимает четвертое место в России по трудоустройству выпускников, получивших среднее профессиональное образование. Отчасти этому способствует то, что при учебных заведениях открываются мини-предприятия.
В высшем образовании внедряется кластерный подход. При вузах республики действуют научно-исследовательские центры, технопарк, бизнес-инкубатор.
В Коми насчитывается более 300 молодежных организаций, в том числе 119 волонтерских объединений, 110 клубов военно-патриотической направленности. Ежегодно в регионе проходят образовательные форумы. Одним из наиболее знаковых стал форум "Инноватика", который вот уже шесть лет собирает в Ухте самую активную молодежь республики и имеет на своем счету более 100 реализованных проектов.
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Комментарии (1)
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Правда8.02.2017 (14:10)Сколько тысяч воспитанников детских садов вы собрались "обокрасть" в 2017 году, лишив их родителей льгот? Озвучьте цифру! Столько "хороших" слов полетит в ваш адрес!!!!
корой