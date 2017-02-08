В Сыктывкаре водитель "Волги" сбил ребенка

8 февраля 2017 года, 12:52 | Сыктывкар
Фото Госавтоинспекции Сыктывкара

В Сыктывкаре водитель "Волги" сбил ребенка.

ДТП произошло вчера, 7 февраля, около 08:00, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара.

Водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ, двигаясь по дворовой территории дома 45 по Октябрьскому проспекту, совершил наезд на ребенка, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины.

Пешеход – девочка 2001 года рождения направлялась из дому в школу. На месте происшествия факт получения телесных повреждений отрицала и с места происшествия ушла. Водитель с места происшествия уехал.

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Позже вечернее время по линии "02" в Дежурную часть полиции УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение из Республиканской детской больницы о том, что несовершеннолетняя получила телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Предварительный диагноз – ушиб левой голени.

Водитель автомашины ГАЗ найден и привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП.

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В ГИБДД подчеркнули, что при ДТП с пешеходом водитель должен был осмотреть пострадавшую и вызвать скорую помощь. До приезда сотрудников ГИБДД транспортное средство вместе с водителем должны оставаться на месте ДТП.

Сыктывкарская Госавтоинспекция обращается ко всем кто стал участником ДТП с участием пешеходов сообщать о случившемся в ГИБДД г. Сыктывкара во избежание привлечения к административной ответственности за невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является.

Ольга Белова
Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, дети, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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