В общежитии СГУ в центре столицы Коми прошли пожарные учения

8 февраля в общежитии Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина прошли пожарные учения.

Как рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Коми Валерий Коренев, сегодня пожарные отрабатывали элементы спасения людей с высотных этажей. Учения прошли в два этапа.

Во время учений сотрудники МЧС республики отмечали время прибытия пожарного подразделения к месту, а также сколько времени займет развертывание техники, подъем на этаж и само спасение пострадавших.

"Сыктывкарский пожарно-спасательный гарнизон в случае реального пожара располагает несколькими единицами высотной техники, - пояснил В.Коренев. - Когда случается пожар, к месту прибывает вся техника, и руководитель тушения пожара принимает решение по ее расстановке. Сегодня вы видите этапность, а на реальном пожаре работы проводятся комплексно".

Время прибытия пожарно-спасательных подразделений в городах составляет не более 10-ти минут, в сельской местности — не более 20-ти.

К общежитию Сыктывкарского госуниверситета на Коммунистической, 72 пожарные прибыли за пять минут десять секунд. Учения прошли в этом здании неслучайно.

"Здесь проживает большое количество студентов. Сейчас большинство из них находятся на каникулах, однако при реальных поступлениях сообщений на такие объекты мы отправляем технику по повышенному рангу пожара".

Техника, участвовавшая сегодня на учениях, предназначена для тушения возгораний в зданиях высотой до 18-ти этажей.