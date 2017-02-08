Галина Пунегова: "Чем раньше мы начинаем учить языки, тем легче они усваиваются"

Несколько недель назад общественность республики была взбудоражена неожиданными заявлениями, прозвучавшими на круглом столе, посвященном изучению коми языка, который прошел на базе средней школы в Усть-Куломском районе. Поводом для встречи послужил тот факт, что в Усть-Куломской средней школе уже несколько лет подряд коми язык изучается как государственный, тогда как прежде он изучался как родной.

Во время обсуждения темы часть родителей высказалась за категорический отказ от изучения коми языка, ссылаясь на то, что "во взрослой жизни" язык их детям не понадобится, поскольку его негде применять.



Чтобы разобраться в том, почему такое мнение сформировалось в Усть-Куломском районе, где, в основном проживают представители титульной нации, и насколько коми язык широко используется в жизни республики, корреспондент "Комиинформа" обратился с вопросами к старшему научному сотруднику отдела языка Института языка, литературы, истории Коми научного центра УрО РАН, автору самоучителя по коми языку Галине Пунеговой. В область ее научных интересов входит фонетика, морфемика, морфология коми языка, а также изучение двуязычия в Коми. Г. Пунегова — автор более 100 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий для вузов.

- Галина Васильевна, бытует стереотипное мнение, что коми язык застыл в своем развитии. Насколько коми язык — живой, изменяется ли он?

- Выражение "живые и мертвые языки" возникло неслучайно. Как говорил американский писатель Оливер Холмс, "любой из языков хранит души говорящих на нем". Однако если люди перестают им пользоваться, то сначала исчезают язык и нация, а затем умирает культура, традиции и самоценности народа. В тот момент, когда все это уходит в прошлое, появляется мертвый язык. Он будет храниться лишь в памятниках письменности. Языки, не имеющие письменности, и вовсе исчезнут, не оставив за собой и следа…

К счастью, на сегодня мы можем говорить о живом языке коми народа, его культуре, традициях, ценностях, его истории. На коми языке говорит коренное население республики, а также компактно проживающие коми в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае. В семьях, в которых бережно относятся к своей культуре, обычаям, языку, материнский коми язык считается доминирующим даже в условиях многоязычного общества и это характерно для многих коми семей, проживающих в разных районах и городах нашей республики. Причем общение с родными и близкими, соседями, односельчанами идет на диалекте (а всего их 20 в коми языке, в том числе десять – коми-зырянских), свойственном местности, где они проживают.





- Чем можно объяснить стремление коми молодежи чаще говорить на русском языке, чем на коми?

- В двуязычной среде, по большей части в районных центрах, зачастую наблюдается редкое использование материнского языка коренных коми в пользу доминирующего (русского) языка, как языка межнационального общения. Этот процесс я бы назвала переключением людей на другую культуру. Но для большинства коми людей родной язык, как и тысячу лет назад, был и остается средством коммуникации.

- Как зарождался литературный коми язык и какова его функция?

- Еще сто лет назад не было нормированного, как принято сейчас называть, литературного языка, который, казалось бы, мог свести все десять диалектов коми языка в один общий образцовый язык, в одну систему общеупотребительных языковых средств. В результате длительной культурной обработки, к которой приложили усилия ученые, писатели, общественные деятели, постепенно развился литературный коми язык.

На определенных этапах коми язык претерпел ряд изменений на всех его уровнях (звуковая сторона, лексический фонд, грамматика). Сейчас мы можем говорить о языковой норме коми языка, описанной в грамматиках, и зафиксированном лексическом фонде в многочисленных академических и учебных словарях. Наличие языковых норм является главным условием существования литературного языка, по своему культурному и социальному статусу он противопоставляется разговорно-бытовой речи, в том числе и диалектам.





- Галина Васильевна, вы преподаете коми язык в СГУ им. Питирима Сорокина. С готовностью ли молодежь его изучает?

- Действительно, научно-исследовательскую работу я совмещаю с преподавательской деятельностью в Сыктывкарском госуниверситете, где преподаю цикл дисциплин по коми и финно-угорскому языкознанию для студентов, специализирующихся по кафедре финно-угорской филологии и национального образования.

В предыдущие годы проводила также занятия по коми языку для нефилологических специальностей "Международные отношения", "Связи с общественностью", "Регионоведение". В таких группах я впервые столкнулась со студентами самых разных национальностей: с русскими, украинцами, татарами, армянами и другими. Не скажу, что все получалось с первого занятия, некоторые были удивлены самой дисциплине в их расписании, другие восприняли ее введение в учебные планы как важный предмет, поскольку коми язык считается вторым государственным языком в республике. Но хотелось бы сказать, что обучить языку можно всех и каждого, было бы желание. И даже, казалось бы, труднопроизносимые согласные-аффрикаты да еще и в сложных с точки зрения звукового облика словах, подобно слову "аддзысьлытöдз", удается освоить всем и произносить без малейшего акцента.

Какого же было мое удивление, когда на одном из коми спектаклей репертуара драматического театра им. В.А. Савина я встретилась с молодым человеком, некогда обучавшимся в моей группе. Мне было удивительно приятно узнать из нашей беседы, что Алексей нашел себя в жизни, работает в одной из фирм Санкт-Петербурга, и, самое главное, в большом мегаполисе он понял, как важно знать языки, в том числе и того народа, в чьей культурной среде ты живешь (или жил). Знакомством коми языка и культурой народа он продолжил и в Санкт-Петербурге, читая книги чаще всего в метро, при 40-минутной поездке на работу.





- Расскажите о научно-издательской работе, которую ведут сотрудники Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.

- Сектор языка Института является одним из ведущих центров по исследованию коми языка, равно как и кафедра финно-угорской филологии и национального образования СГУ. В настоящее время сотрудниками сектора языка ИЯЛИ проводится большая научно-исследовательская работа по всем направлениям коми лингвистики: фонетике, лексикологии и лексикографии, грамматике, разрабатываются проблемы, связанные с контактами коми языка с другими родственными и неродственными языками, а также вопросы, связанные с функционированием коми языка в современных условиях.

Продолжается работа и в полевых условиях, заключающаяся в сборе диалектного материала от носителей коми языка из разных населенных пунктов, а также фиксация топонимического материала. Результатами таких исследований стали научные монографии, статьи, энциклопедии, академические грамматики и словари. Теоретические разработки ученых нашли отражение в трех грамматиках коми языка – издания 1955 г. (под редакцией В.И. Лыткина), 1967 г. (под ред. Н.Н. Селькова) и академическое издание 2002 г. (под ред. Г.В. Федюневой).

Сотрудники сектора языка проводят также большую просветительскую работу по пропаганде коми языка, часто выходят в эфир республиканского радиовещания, а также участвуют в программах местного телевидения ("Вочакыв", "Ас му вылын", Миян йöз"). Огромен вклад ученых в составлении и издании различных словарей коми языка.

Целая серия лингвистических словарей отражает лексику коми языка с ее различных сторон и аспектов, большая их часть издана под руководством и непосредственном участии Л.М. Безносиковой. Коллективом коми лингвистов подготовлена и издана работа энциклопедического характера, аналога которому нет ни по одному из финно-угорских языков – "Коми язык. Энциклопедия" (Отв. редактор Г.В. Федюнева). Она будет интересна и познавательна для всех, кто интересуется коми языком, хочет глубже узнать его историю. Эта работа имеет не только лингвистическую, но и общекультурную направленность.

Среди изданий научно-популярного характера можно назвать труды Е.А. Цыпанова и И.А. Плоскова ("Коми гижан культура панысьяс"), Е.А. Цыпанова ("Вынйöра да мича – миян коми кывным") и другие. Эти издания будут полезны и могут широко использоваться в практике преподавания коми языка.





- Многие жалуются на то, что коми язык негде применять. Где конкретно он применяется сегодня?

- Общение, письмо, чтение художественной литературы, газет и журналов, просмотр телепередач на коми языке – это уже его применение. Почему люди стараются ограничить себя лишь тем языком, который считается общегосударственным? Каждый язык – это богатство, это особая культура, это особое видение Вселенной. На сегодня мы имеем богатый национальный фонд художественной литературы, которой можно ознакомиться, в том числе, и с помощью электронных носителей. Для всех желающих имеется хорошая возможность воспользоваться сайтами http://wiki.fu-lab.ru/index.php/Вики_FU-Lab и http://komikyv.com, где представлен полный список комиязычных ресурсов интернета.

В распоряжении электронной библиотеки на сайте http://komikyv.org (Коми гижöд: онлайн небöгаин) большой выбор коми прозы, поэзии, драматургии, фольклора, переводных произведений. Коми язык звучит на сценах Государственного академического театра драмы им. В.Савина и Национального музыкально-драматического театра в Сыктывкаре, в репертуаре последнего, если не все, то большая часть спектаклей идет на национальном языке.

- Возымела ли действие политика запрещения коми языка в советское время. Как это вообще отразилось на коми народе?

- Закона о запрете коми языка не было никогда. В истории национально-языковой политики Республик Коми условно можно выделить три основных этапа. Первый этап охватывает период с 1918 г. по 1950-е гг., второй – с 1950-х гг. по 1990-е гг., третий– с середины 1990-х гг. по настоящее время.

Первый этап характеризуется бурным подъемом национального самосознания. Это период развития коми языка, придания ему официального статуса. В этот период процесс языковой политики шел под жестким административно-партийным контролем со стороны областных органов власти. И это, естественно, способствовало быстрому росту статуса коми языка от разговорно-бытового уровня до государственного. Подтверждением тому можно привести несколько фактов: создание национальных школ с коми языком обучения, коми театра, издание литературы, газет, журналов, ведение официальной документации на коми языке и др.

Второй этап – период "откатов и стагнационной языковой политики". В целом он характеризуется интеграцией языков и культур в СССР. Функционирование коми языка сузилось до минимума, а руководители власти, в том числе и сами коми, негативно относились к его использованию.

В 1990-е годы оживился интерес носителей коми языка к его функциональному развитию. Однако по сравнению с результатами проведения национально-языковой политики первого этапа, результаты проведения мероприятий конца XX – нач. XXI вв. выглядят весьма скромно.





- Как вы относитесь к заявлениям жителей Усть-Куломского района, которые не хотят, чтобы их дети изучали коми язык как родной? Почему, на ваш взгляд, такая позиция сформировалась в Усть-Куломском районе, где проживают, в основном представители титульной нации?

- Очень печально, что представители титульной нации отказываются от углубленного изучения своего родного материнского языка. Совершенно непонятна позиция коренных коми, жителей Усть-Куломского района, где сохранилась культура коми народа, где испокон веков чтут коми традиции, где проходят национальные праздники, фестивали, где родились и прославили свою малую родину знаменитые на всю республику (и не только) коми писатели, поэты, ученые.

Ясно другое – в связи с глобализацией языки этнических меньшинств оказываются самыми незащищенными, поскольку в России нет единой продуманной языковой политики. Формально они защищены законами, но в реальной жизни чаще случается так, что эти законы не работают по разным причинам. Поэтому иные представители сельской коми молодежи считают, что русский язык для них важнее в том плане, что они смогут получить хорошее образование и устроиться на престижную работу.



- Вопрос по поводу качества образования коми языка в школах. На ваш взгляд, достаточно ли качественны учебные пособия по изучению коми языка?

- На сегодня издано большое количество учебной литературы коми языка, как для учащихся школ, так и для взрослых. Прежде чем учебник выйдет в свет, издание проходит многоэтапную экспертизу ученых и методистов на предмет качества и соответствия требованиям к учебнику. По экспертным заключениям рукописи учебников могут быть рекомендованы либо к их печати, либо к их доработке. Поэтому некачественных учебников быть не должно. Другой вопрос, как подобран автором учебника лингвистический материал, как он расположен в издании, какого содержание дидактического материала, насколько он интересен школьникам той или иной возрастной группы.

Немаловажную роль играет и иллюстративный материал, приведенный к примерам или текстам. Конечно же, это кропотливая и трудоемкая работа авторов, редакторов, художников. Изданием учебной литературы по другим областям знания занимаются целые институты центральных городов России, однако составлением и изданием учебников коми языка приходится заниматься самим же педагогам, ученым и методистам из Республики Коми, поскольку таких специалистов нет в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах, где занимаются составлением учебной литературы.

Возможно, первый опыт издания учебников не всегда оказывается успешным, однако учитывая опыт предыдущих изданий, с годами учебники совершенствуются, перерабатываются, переиздаются заново, пишутся новые.



- Как вы считаете, позволяет ли квалификация педагогов преподавать коми язык? Достаточно ли они подготовлены?

- Я не могу и даже не имею права судить и говорить о квалификации отдельных педагогов коми языка, поскольку не занимаюсь вопросами качества подготовки и переподготовки учительских кадров. Однако много лет проработав преподавателем в СГУ и хорошо представляя учебные планы, по которым готовят будущих специалистов – преподавателей коми языка, могу заверить, что тех знаний и умений, что предусматривает вузовский учебный план, - вполне достаточно для того, чтоб применить свои знания будущим педагогам на практике в школе.

Другой вопрос – как преподнесет учебный материал учитель? Все зависит от его способностей, таланта и творческого подхода. Действительно, это непросто, опыт накапливается годами. Не секрет, что будущий специалист должен творчески относиться к действительности, обладать профессиональной мобильностью, уметь использовать последние научные разработки в своей творческой деятельности.

В этой связи, в целях формирования инновационной образовательной среды при кафедре финно-угорской филологии и национального образования СГУ им. Питирима Сорокина был создан Научно-образовательный центр "Инновации в национальном гуманитарном образовании" (руководитель – доцент Остапова Е.В.). Этот центр ставит перед собой несколько задач, одной и важнейших является активизация студентов, будущих педагогов, к проектной деятельности. Так, студенты активно подключились к работе по созданию мультимедийных пособий по коми литературе. Свой опыт они могут совершенствовать и на практике преподавания коми языка в школе.



- Но главные посылы противников изучения коми языка заключаются в том, что он сложный, его плохо преподают в школах и его негде применять. Что бы вы могли ответить на это?

- Из 5 000 языков мира не существует ни одного, в котором нет ничего сложного. Каждый язык уникален, по-своему сложен и многогранен. В каждом языке есть свои подводные камни. При изучении языка важно не терять вдохновения, не сдаваться в трудных ситуациях, постепенно преодолевать сложный этап познания науки о языке. Помогут в его освоении общение с носителями языка, чтение книг, журналов и газет, просмотр фильмов, спектаклей, телепередач на коми языке.

Изучение языка, равно как и других школьных предметов, должно включать в себя заинтересованность и удовольствие. Знание нескольких языков, а через них культур, традиций и ценностей очень сильно обогащает человека, наделяет его иными смыслами. Изучая другой язык, появляется возможность воспринимать этот мир с другой точки зрения, погружаясь в другую культуру и менталитет народа изучаемого языка.

Доказано, что процесс изучения языка способствует развитию умственных способностей. Это означает, что человек сможет легко освоить другие предметы и науки, поскольку изучение языка требует запоминания и понимания нескольких тысяч новых слов, выражений и понятий, в результате чего тренируется память, реакция и мышление.

- Насколько полезно для детей младших классов изучение одновременно двух или трех языков. Бытует мнение, что до десяти лет ребенок должен изучать только один язык. Верно ли это?

- В мире немало стран, где одновременно функционируют два, а то и более государственных языков. В таких странах с самого рождения дети погружаются в пространство нескольких языков и отлично овладевают ими. В раннем возрасте ребенок наделен специальными способностями овладения языками любой сложности. Какие бы ни были в языке разнообразные сложные или простые грамматические формы или звуки речи, ребенок не задумывается об этом, отлично овладевает ими и со временем свободно начинает говорить на своем родном языке (или языках).

Позднее выученные языки всегда будут качественно отличаться от владения родными языками, освоенными в раннем возрасте. Исследователь Г.М. Богомазов, занимающийся проблемами фонологии в детской речи, говорит, что в лепетной речи детей насчитывают значительное количество звуков, в том числе и таких, которые не свойственны их родному языку, поэтому на самых ранних этапах развития речи детей они могут освоить любые сложные в артикуляционном плане звуки разных языков.



- Будучи ученым-лингвистом как вы оцениваете билингвизм?

- В теории билингвизма (двуязычия) есть два его понятия – первичный и вторичный. Первый основан на овладении языка ребенком в сензитивный, ранний период, второй – на овладении новых языков в более позднем возрасте. Двуязычие помогает быстро переключаться с одной проблемы на другую.

По мнению ученых, билингвизм – это способность переключаться с языка на язык, не просто говорить, а думать в рамках актуального языка с его специфической грамматикой. Умение говорить, что думаешь, а не озвучивать перевод, сформулированной на ином языке мысли. К пяти-шести годам у билингвов формируется так называемый переключатель языка – устойчивый навык быстро и полно погружаться в одно из возможных состояний: "я говорю и думаю на языке таком-то".

Естественно для этого необходимы благоприятные условия – использование взрослыми разных языков в окружении детей. Чаще успешнее овладение несколькими языками происходит тогда, когда с малышом взрослые общаются каждый на отдельном языке ("одно лицо – один язык"), тогда не происходит смешения языков. Такое явление характерно для смешанных браков (например, в коми-русских, коми-финских, финско-шведских, марийско-эстонских, венгерско-немецких и др.).

Оно наблюдаются и в тех семьях, где родители, владеющие несколькими языками, целенаправленно используют в качестве способа коммуникации со своими детьми несколько языков. Владение языками позволит им в дальнейшем общаться легче и многообразнее, узнавать новое из большого количества источников, эффективнее решать задачи. Чем больше языков будет знать ребенок, тем выше будет его интеллектуальный уровень и лучше способность к адаптации в окружающем мире.

По мнению исследователей, чем раньше мы приступаем к изучению языка, тем легче и с меньшим напряжением он усваивается.





- Расскажите о самоучителе по коми языку, автором которого вы являетесь. Работа над книгой - это ваше решение или заказ института?

- Многолетний опыт работы преподавания коми языка в студенческой аудитории университета дал свои результаты – издание учебника коми языка "Сёрнитам комиöн/Говорим по-коми". Откровенно говоря, специальная подготовка и издание самого учебника не входила в мои планы. Он сформировался на основе моих разработок к занятиям в университете для студентов гуманитарных специальностей, которые изучали коми язык как неродной, иностранный.

Естественно, из года в год материал дорабатывался, совершенствовался, был внесен новый, более интересный, познавательный и полезный материал для студентов. Так, из рукописей поурочного планирования появилась идея издания самого учебника. Вдохновила меня на такую идею заведующая кафедрой финно-угорской филологии и национального образования СГУ Р.Попова. Учебник был издан в 2015 г. в рамках проекта в области языков и культур финно-угорских народов России при финансовой поддержке Министерства образования и культуры Финляндии и Общества М.А. Кастрена тиражом в 500 экземпляров. К сожалению, сейчас издать новую учебно-методическую литературу в Сыктывкаре достаточно сложно из-за финансового неблагополучия, денег на такие цели не выделяется.

Однако, в том же году Министерством национальной политики Коми был профинансирован и переиздан учебник-самоучитель коми языка Е.А. Цыпанова "Видза олан, коми кыв!", который стал востребованным не только среди жителей нашей республики, но и за ее пределами. По нему изучили коми язык исследователи (Аръя Хамари, Нико Партанен и др. из Финляндии, Михаэль Гейслер из Германии, Джек Рютер из Америки и много других), самоучитель стал популярным и среди тех, кто просто интересуется языками народов России, а через язык приобретают знания о культуре и истории народа.



- На какие возрастные категории рассчитан ваш учебник? По какому принципу выстроена система самообучения?

- Учебник "Сёрнитам комиöн" предназначен для всех желающих изучить основы коми языка. Он поможет разобраться в особенностях его звукового, лексического и грамматического строя. Учебник построен из отдельных тем и разделов. Наряду с грамматикой предполагается также изучение определенной отраслевой лексики по отдельным темам. Овладеть языком помогут тексты или словники с определенной лексикой с переводом.

Кроме того, каждый урок содержит дополнительный материал, включающий разные виды упражнений. Текстовый материал учебника, предназначенный для самостоятельного чтения, знакомит с жизнью и бытом коми, с некоторыми культурно-историческими событиями республики. Отдельные уроки сопровождаются списком дополнительной литературы для самостоятельного изучения тех или иных тем, к которым обучающиеся могут обратиться во внеучебное время с целью более глубокого овладения материалом. Надеюсь, что он будет также востребован, как и другие издания по изучению коми языка.

- Галина Васильевна, насколько широко коми язык представлен в социальных сетях, без которых многие уже не представляют своей жизни?

- Благодаря идейному вдохновителю создания сайтов на коми языке Öньö Лав появились коми блогеры, которые публично пишут на своих страницах в Интернет-дневнике на коми языке о разных событиях, мероприятиях, впечатлениях, выкладывают свои оригинальные произведения искусства, как в жанре прозы, так и поэзии. А прошлым летом даже был организован конкурс среди 23 участников-блогеров – "Коми блогйысь" конкурс. На сайте ВКонтакте есть и другие группы на коми языке, как "Ме велöда коми кыв", "Сёрни-басни" и другие, где коми молодежь активно вступает в дискуссии по разным темам, проявляет большой интерес к современным проблемам в жизни общества. Среди команд из районов и городов республики ежегодно проводится увлекательная игра на коми языке КВН, с каждым годом растет ее популярность.

В Сыктывкаре и Ухте функционируют Центры коми культуры, где их сотрудники проводят вечера встреч с коми молодежью, представителями диаспор, ветеранами, организуют тематические мероприятия. Творческие вечера коми писателей, поэтов проводятся в литературном музее им. И.А. Куратова. Естественно, СМИ играет огромную роль в успешном функционировании коми языка и в жизни народа. Поэтому хотелось бы, чтобы комиязычных передач было больше как на телевизионном канале, так и радио. Для этого необходима государственная поддержка. Важно также и в дальнейшем создавать на коми языке то, чего еще нет на других языках, в том числе и на русском. Необходимо поднять престиж языка, сделав ставку, прежде всего, на молодежь. Для этого в республике должна проводиться грамотная планомерная языковая политика законодательного, административного управления.

- Спасибо за беседу.