Директор усинского предприятия, устроивший массовый падеж скота, заплатит почти девять миллионов рублей, пишет "Усинск.Онлайн".

Напомним, в январе 2013 года случился массовый падеж коров сельхозпредприятия ООО "Колва". Вскрытие павших животных показало, что они умерли от голода и обезвоживания. Самоустранившийся директор предприятия, бросивший животных на мучительную смерть, отказывался нести ответственность.

Проверка показала, что на ферме не работали системы кормления и поения, отсутствовало отопление, вода в поилках замёрзла, животных кормили промёрзшим сенажом, навоз не вывозили.

Примечательно, что ещё несколько лет назад ферма в селе Колва была чуть ли не образцово-показательной: доярки после работы обязательно принимали душ (что свидетельствует о том, что в коровнике было тепло), а в телятнике играла музыка.

Неблагоприятная ситуация в организации сложилась еще в 2012 году – накопились бюджетные и внебюджетные долги. Однако, директор предприятия (Борис Потапов) не обратился в арбитражный суд о признании ООО "Колва" банкротом, прекратил выполнять свои должностные обязанности и не обеспечил сохранности имущества – крупного рогатого скота. За период с февраля 2013 года по декабрь 2013 года погибло порядка 50 голов.

В мае 2014 года ООО "Колва" было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Директор организации самоустранился, не обеспечив передачу бухгалтерской или иной документации, оставшегося имущества должника конкурсному управляющему.

Конкурсный управляющий в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника Бориса Потапова.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 24.10.2016 Борис Потапов привлечен к субсидиарной ответственности и с него взыскано в пользу ООО "Колва" (в конкурсную массу) 8 901 755 руб. 43 коп.

Борис Потапов с принятым определением суда остался не согласен, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой (с учетом дополнения), в которой просил определение суда первой инстанции отменить полностью и принять новый судебный акт.

В конце января 2017 года, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда и определение Арбитражного суда Республики Коми от 24.10.2016 по делу No А29-1659/2014 оставил без изменения, а апелляционную жалобу Бориса Потапова – без удовлетворения.