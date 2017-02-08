Международный день книгодарения с любовью отметят в Сыктывкаре 14 февраля

8 февраля 2017 года, 11:45 | Сыктывкар
Фото: библиотека имени Маршака

Интересную альтернативу традиционному Дню всех влюбленных, который отмечают не все жители Коми, придумали в детской библиотеке имени Маршака в Сыктывкаре. Здесь 14 февраля в 11.00 стартует общероссийская акция "Дарите книги с любовью".

Инициаторами акции стал Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения, а главной ее целью обозначили приобщение детей к чтению "Растим читателя".

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В День влюбленных все желающие смогут прийти в библиотеку и внести свой вклад в поддержку детского чтения – подарить библиотеке книгу. Также в течение недели в библиотеке пройдет благотворительный сбор интересных детских книг в адрес республиканской детской клинической больницы: энциклопедии, сказки, а также классическая и детская литература. Даже небольшая помощь поможет юным пациентам не скучать в больнице во время лечения.

Подробнее об акции можно узнать здесь.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Маршака, книги, библиотека, акция
Рубрика: Общество
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