Международный день книгодарения с любовью отметят в Сыктывкаре 14 февраля
Интересную альтернативу традиционному Дню всех влюбленных, который отмечают не все жители Коми, придумали в детской библиотеке имени Маршака в Сыктывкаре. Здесь 14 февраля в 11.00 стартует общероссийская акция "Дарите книги с любовью".
Инициаторами акции стал Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения, а главной ее целью обозначили приобщение детей к чтению "Растим читателя".
В День влюбленных все желающие смогут прийти в библиотеку и внести свой вклад в поддержку детского чтения – подарить библиотеке книгу. Также в течение недели в библиотеке пройдет благотворительный сбор интересных детских книг в адрес республиканской детской клинической больницы: энциклопедии, сказки, а также классическая и детская литература. Даже небольшая помощь поможет юным пациентам не скучать в больнице во время лечения.
Подробнее об акции можно узнать здесь.
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