В Коми подвели итоги Чемпионата по художественной гимнастике

8 февраля 2017 года, 11:30 |
Фото Минспорта РК

В республиканской спортивной школе олимпийского резерва №1 подвели итоги Чемпионата Республики Коми по художественной гимнастике.

Как сообщает Минспорта Коми, в соревнованиях приняли участие 162 спортсменки.

По словам главного судьи соревнований Ольги Куклиной, участницы выступили более технично по сравнению с выступлением на открытом Первенстве Республики Коми по художественной гимнастике.

mailservice-1.jpg

"С декабря прошлого года мы оцениваем выступление гимнасток по новым правилам. На нынешнем Чемпионате спортсменки выступили гораздо увереннее в сравнении с декабрьскими соревнованиями", - отметила Ольга Куклина.

Воспитанница СШОР №1 Анастасия Прокушева завоевала "золото" во всех финалах многоборья среди кандидатов в мастера спорта. А по программе мастера спорта лидерство поделили Анастасия Кисетова из клуба "Грация" (обруч, мяч) и Александра Габова из СШОР №1 (булава, лента).

mailservice.jpg

Александра Габова, Анастасия Кисетова, Елизавета Шуктомова, Анна Груздева, Дилара Сасиуллина и команда СШОР №1 в составе сборной будут представлять Республику Коми на Чемпионате СЗФО России по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в Сыктывкаре с 15 по 20 февраля.

mailservice-3.jpg

Призеры:

2006 г.р.

1 место – Эрика Клекгамэр (Орбита)

2 место – Мария Горохова (Орбита)

3 место – Анна Нисина (Грация)

2005 г.р.

1 место – Таисия Жданова (СШОР 1)

2 место – Виктория Касаткина (СШОР 1)

3 место – Полина Лебедева (СШОР 1)

2004 г.р.

1 место - Арина Штарк (Орбита)

2 место – Екатерина Яшина (СШОР 1)

3 место – Алена Котова (Орбита)

2003 г.р.

1 место - Софья Мороз (Орбита)

2 место – Елена Шулыпа (Орбита)

3 место – Моника Алешихина (СШОР 1)

2002 г.р.

1 место – Анастасия Прокушева (СШОР 1)

2 место – Снежана Хомутинникова (Орбита)

3 место – Ксения Вищур (Грация)

Комиинформ
Ключевые слова: художественная гимнастика
Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:56 07.02.2017
Спартакиада "СПАС-Коми" соберет в Ухте больше 50 участников
16:48 07.02.2017
"Лыжня России" в Сыктывкаре пройдет на четырех площадках
14:56 07.02.2017
Организаторы "Лыжни России" в Коми планируют 29 тысяч участников


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus