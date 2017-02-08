В Коми подвели итоги Чемпионата по художественной гимнастике

В республиканской спортивной школе олимпийского резерва №1 подвели итоги Чемпионата Республики Коми по художественной гимнастике.

Как сообщает Минспорта Коми, в соревнованиях приняли участие 162 спортсменки.

По словам главного судьи соревнований Ольги Куклиной, участницы выступили более технично по сравнению с выступлением на открытом Первенстве Республики Коми по художественной гимнастике.

"С декабря прошлого года мы оцениваем выступление гимнасток по новым правилам. На нынешнем Чемпионате спортсменки выступили гораздо увереннее в сравнении с декабрьскими соревнованиями", - отметила Ольга Куклина.

Воспитанница СШОР №1 Анастасия Прокушева завоевала "золото" во всех финалах многоборья среди кандидатов в мастера спорта. А по программе мастера спорта лидерство поделили Анастасия Кисетова из клуба "Грация" (обруч, мяч) и Александра Габова из СШОР №1 (булава, лента).

Александра Габова, Анастасия Кисетова, Елизавета Шуктомова, Анна Груздева, Дилара Сасиуллина и команда СШОР №1 в составе сборной будут представлять Республику Коми на Чемпионате СЗФО России по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в Сыктывкаре с 15 по 20 февраля.

Призеры:

2006 г.р.

1 место – Эрика Клекгамэр (Орбита)

2 место – Мария Горохова (Орбита)

3 место – Анна Нисина (Грация)

2005 г.р.

1 место – Таисия Жданова (СШОР 1)

2 место – Виктория Касаткина (СШОР 1)

3 место – Полина Лебедева (СШОР 1)

2004 г.р.

1 место - Арина Штарк (Орбита)

2 место – Екатерина Яшина (СШОР 1)

3 место – Алена Котова (Орбита)

2003 г.р.

1 место - Софья Мороз (Орбита)

2 место – Елена Шулыпа (Орбита)

3 место – Моника Алешихина (СШОР 1)

2002 г.р.

1 место – Анастасия Прокушева (СШОР 1)

2 место – Снежана Хомутинникова (Орбита)

3 место – Ксения Вищур (Грация)