В Коми подвели итоги Чемпионата по художественной гимнастике
В республиканской спортивной школе олимпийского резерва №1 подвели итоги Чемпионата Республики Коми по художественной гимнастике.
Как сообщает Минспорта Коми, в соревнованиях приняли участие 162 спортсменки.
По словам главного судьи соревнований Ольги Куклиной, участницы выступили более технично по сравнению с выступлением на открытом Первенстве Республики Коми по художественной гимнастике.
"С декабря прошлого года мы оцениваем выступление гимнасток по новым правилам. На нынешнем Чемпионате спортсменки выступили гораздо увереннее в сравнении с декабрьскими соревнованиями", - отметила Ольга Куклина.
Воспитанница СШОР №1 Анастасия Прокушева завоевала "золото" во всех финалах многоборья среди кандидатов в мастера спорта. А по программе мастера спорта лидерство поделили Анастасия Кисетова из клуба "Грация" (обруч, мяч) и Александра Габова из СШОР №1 (булава, лента).
Александра Габова, Анастасия Кисетова, Елизавета Шуктомова, Анна Груздева, Дилара Сасиуллина и команда СШОР №1 в составе сборной будут представлять Республику Коми на Чемпионате СЗФО России по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в Сыктывкаре с 15 по 20 февраля.
Призеры:
2006 г.р.
1 место – Эрика Клекгамэр (Орбита)
2 место – Мария Горохова (Орбита)
3 место – Анна Нисина (Грация)
2005 г.р.
1 место – Таисия Жданова (СШОР 1)
2 место – Виктория Касаткина (СШОР 1)
3 место – Полина Лебедева (СШОР 1)
2004 г.р.
1 место - Арина Штарк (Орбита)
2 место – Екатерина Яшина (СШОР 1)
3 место – Алена Котова (Орбита)
2003 г.р.
1 место - Софья Мороз (Орбита)
2 место – Елена Шулыпа (Орбита)
3 место – Моника Алешихина (СШОР 1)
2002 г.р.
1 место – Анастасия Прокушева (СШОР 1)
2 место – Снежана Хомутинникова (Орбита)
3 место – Ксения Вищур (Грация)
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