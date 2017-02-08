Представители Коми приняли участие в первом семинаре для организаторов компьютерных курсов для пенсионеров

7 февраля состоялся первый дистанционный семинар для преподавателей курсов компьютерной грамотности для пенсионеров по программе "Азбука Интернета".

Цель таких семинаров – обмен опытом и лучшими практиками между преподавателями курсов из разных регионов. Слушателями первого семинара в режиме селекторной видеосвязи стали представители Республики Коми, Санкт-Петербурга, Ивановской и Астраханской областей и еще ряда субъектов.

От Коми в семинаре приняли участие управляющий отделением ПФР по Республике Коми Ольга Колесник, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Александр Хуциев, замминистра труда, занятости и социальной защиты РК Алексей Зезегов, организаторы и преподаватели компьютерных курсов. В своем выступлении вице-президент ПАО "Ростелеком" Александр Маслов отметил, что "Ростелеком" является сегодня провайдером новых цифровых сервисов, поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей умело и могло ими воспользоваться. Кроме того, программа "Азбука Интернета" приобретает особую важность с учетом того, что "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства, в рамках которого "оптический" интернет приходит в удаленные малонаселенные села и деревни (с численностью населения 250-500 человек).

Первый заместитель председателя Правления Пенсионного фонда России Лилия Чижик из студии в Москве в свою очередь рассказала о финансовом участии Пенсионного фонда в организации учебных курсов. С января 2015 года отделения ПФР софинансируют социальные программы субъектов России по компьютерному обучению неработающих пенсионеров. За два года фонд выделил 80,4 млн рублей на эти цели, а в 2017 году направит еще около 50 млн рублей. Обучение по программам, субсидированным Пенсионным фондом, прошли 41,6 тыс. пенсионеров в 2015 году и 37,6 тыс. пенсионеров в 2016 году.

О практике применения "Азбука интернета" рассказали представители Нижнего Новгорода, где программа реализуется уже более двух лет. Именно в Нижегородской области проводилось массовое тестирование "Азбуки" еще до ее официального всероссийского старта. Напомним, учебный курс "Азбука интернета" разработан в рамках соглашения между ПАО "Ростелеком" и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

Курс состоит из 12 глав и включает обучение элементарным навыкам работы на компьютере - в операционной системе Windows, в программе Word, в сети Интернет, в т.ч. рекомендации по использованию Портала государственных услуг Российской Федерации, сервисов по предоставлению услуг и информации в электронном виде федеральными органами государственной власти.

Кроме того, в рамках проекта постоянно разрабатываются новые блоки материалов по самым актуальным темам. Так, в конце 2016 года программа была дополнена специальными обучающими модулями, посвященными правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете и поиску работы через сеть. Оба модуля содержат разделы о правилах безопасности при совершении оплат и размещении личной информации в сети.

В помощь обучающимся и преподавателям создан портал azbukainterneta.ru. Здесь в открытом доступе размещена электронная версия учебника "Азбука Интернета", который можно скачать и распечатать для обучения в специально организованных классах или дома. В Республике Коми в 2016 году курс компьютерной грамотности по программе "Азбука интернета" прошли порядка полутора тысяч пенсионеров. Занятия проводились, в частности, на базе библиотек, центров занятости и управлений соцзащиты.

В 2017 году работа по обучению пенсионеров работе на компьютере и в сети интернет будет продолжена