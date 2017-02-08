Приставы Коми внедрились в социальные сети

8 февраля 2017 года, 10:58 |

Вслед за созданием аккаунта Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми в социальной сети, во всемирной паутине появились аккаунты отделов судебных приставов региона. Главная цель активизации приставов в соцсетях — доступное информирование граждан о деятельности Службы, розыск неплательщиков по биометрическим данным, а также общение судебных приставов-исполнителей с должниками и взыскателями.

На страницах отделов судебных приставов по Республике Коми "ВКонтакте", обслуживающей большую часть российского сегмента, а также в "Твиттере", "Фейсбуке" и в "Одноклассниках" приставы с установленной периодичностью, начиная с февраля 2017 года, размещают свежие новости, а также ведут рабочую переписку с должниками и взыскателями, тем самым упрощая процедуру общения посредством бумажных писем и личных приемов.

Создать аккаунты в соцсетях было решено по положительному опыту отдела судебных приставов по Ухте, о чем свидетельствует повышение показателя по линии розыскной деятельности. Теперь фотографии злостных неплательщиков, а также их данные будут размещены в специализированных группах. Уже сегодня фотографии должников можно увидеть в группах отделов судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара, Сысольскому району, Усть-Куломскому району,Сыктывдинскому району, Прилузскому району, Сосногорскому району, по г. Ухте, по г. Воркуте. Возможно, именно вы узнаете того или иного гражданина, который злостно уклоняется от исполнения решения суда.

В группах любой пользователь интернета также сможет найти контактные данные судебного пристава-исполнителя, которому необходимо сообщить информацию о местонахождении должника. Конфиденциальность гарантируется. Только общими усилиями судебных приставов и граждан получится помочь детям, родители которых скрываются от уплаты алиментов.

Напомним, ФССП России дано право публиковать и распространять биометрические данные должников без их согласия. В первую очередь это касается недобросовестных лиц, злостно уклоняющихся от исполнения требований судебных актов о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей.

Управление ФССП России по Республике Коми приглашает всех присоединяться к группам и "добавляться в друзья" с целью получения информации из первых рук.

Комиинформ
Ключевые слова: УФССП, долги
Рубрика: Право
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