В ЛУКОЙЛ-Коми определили лучших молодых специалистов

8 февраля 2017 года, 10:10 |
На снимке: Маргарита Ерофеевская

В ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" подведены итоги VIII конкурса "Лучший молодой специалист года".

Пальма первенства оспаривалась по шести номинациям. В трех из них награды присуждены представителям нефтешахтного управления "Яреганефть": Феликсу Бикбулатову ("Инженер-технолог"), Игорю Михеевскому ("Инженер-механик") и Павлу Самкову ("Инженер по промышленной безопасности и охране труда").

В категории "Специалист в области управления персоналом" лучшей стала Маргарита Ерофеевская из территориального производственного предприятия "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз".

В номинации "Инженер-геолог – физик" отмечены сразу трое: Николай Сердюков ("Яреганефть"), Александр Иванов ("ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз) и Александр Александров ("ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз").

"Новость о своей победе узнала от коллег, – рассказала Маргарита Ерофеевская. – Конечно, признание на столь высоком уровне для меня почетно. Конкурсы такого формата замечательно стимулируют молодежь, мотивируют на дальнейшее профессиональное развитие. Спектр номинаций весьма широк, поэтому здесь каждый может найти себя".

Ежегодно проводимый конкурс направлен на стимулирование активности молодых работников, раскрытие их творческого и профессионального потенциала, повышения мотивации к достижению высоких показателей в работе. Победители получают прибавку к должностному окладу на ближайший год. Оценку конкурсных заявок проводят эксперты из числа представителей руководства предприятия.

Комиинформ
Ключевые слова: лукойл коми, кадры
Рубрика: Общество
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    поклонник
    8.02.2017 (10:33)
    0
    Маргарита няша такая вся в канапухах-замужем?

Новости по теме:

10:45 03.02.2017
Турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми расширяет географию
16:11 01.02.2017
Станислав Хахалкин: "ЛУКОЙЛ-Коми" один из наших наиболее значимых партнеров
12:16 26.01.2017
В районы Коми поступят новые машины "скорой помощи"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus