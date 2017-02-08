В ЛУКОЙЛ-Коми определили лучших молодых специалистов

В ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" подведены итоги VIII конкурса "Лучший молодой специалист года".

Пальма первенства оспаривалась по шести номинациям. В трех из них награды присуждены представителям нефтешахтного управления "Яреганефть": Феликсу Бикбулатову ("Инженер-технолог"), Игорю Михеевскому ("Инженер-механик") и Павлу Самкову ("Инженер по промышленной безопасности и охране труда").

В категории "Специалист в области управления персоналом" лучшей стала Маргарита Ерофеевская из территориального производственного предприятия "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз".

В номинации "Инженер-геолог – физик" отмечены сразу трое: Николай Сердюков ("Яреганефть"), Александр Иванов ("ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз) и Александр Александров ("ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз").

"Новость о своей победе узнала от коллег, – рассказала Маргарита Ерофеевская. – Конечно, признание на столь высоком уровне для меня почетно. Конкурсы такого формата замечательно стимулируют молодежь, мотивируют на дальнейшее профессиональное развитие. Спектр номинаций весьма широк, поэтому здесь каждый может найти себя".

Ежегодно проводимый конкурс направлен на стимулирование активности молодых работников, раскрытие их творческого и профессионального потенциала, повышения мотивации к достижению высоких показателей в работе. Победители получают прибавку к должностному окладу на ближайший год. Оценку конкурсных заявок проводят эксперты из числа представителей руководства предприятия.