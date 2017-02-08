В Коми смертельно опасный яд обнаружен в стеклоомывающих жидкостях

Смертельно опасный яд - метиловый спирт, выявлен по результатам лабораторных исследований в стеклоомывающих жидкостях, образцы которых были взяты сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Коми во время проверок торговых предприятий.

В 12,6 раз превышение метилового спирта зафиксировано в незамерзающей стеклоомывающей жидкости "Wizard -30°С" и "Skylux -30°С". Изготовитель - ООО "Вектор" из деревни Никулино Подольского района Московской области — предприятие-фантом, так как по информации Управления Роспотребнадзора по Московской области по данному адресу организация отсутствует.

Также в 12,6 раз превышение метанола зафиксировано в низкозамерзающих жидкостях: "Crystal Clear" - 30°С синего цвета (ООО "Регалит", г. Москва), "Winter way” (ООО "Элинар-Прод", г. Москва), "VORTEX" -30°С (ООО "Техноэконом-Маркет",г. Москва), "Nord wind class cleaner" - 30°С, "Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая -30°С" (ООО ТД "Вымпел-Торг",г. Москва), автоочиститель стёкол — 20°С (ООО ТПК "КИФ",г. Москва, Дмитровское шоссе).

В 4,8 раза превышено содержание метанола в стеклоомывающей жидкости "Чистая миля" -20°С (ООО "Регион-С",Нижегородская область, г. Дзержинск), в автоочистителе стёкол "Top energi”-20° С (ООО "Регион-С", Нижегородская область, г. Дзержинск).

В 3,2 раза превышено в автоочистителе стёкол "Strike" -20°С (ОАО "Химик", Ленинградская область, г. Луга).

В отношении торговых предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, выданы предписания об изъятии продукции из оборота. Управление Роспотребнадзора по Коми напоминает, что использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств запрещены.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При покупке стеклоомывающей жидкости следует обращать особое внимание на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, сроки годности, меры предосторожности.

Употребление непищевой спиртосодержащей продукции в пищевых целях смертельно опасно.



Руководителям предприятий торговой сети и потребителям при обнаружении стеклоомывающих жидкостей, несоответсвующих установленным требованиям, необходимо информировать Управление Роспотребнадзора по Коми по телефону "горячей линии" 8(8212) 21-30-61 или 8- 800-100-31-81 по будним дням с 09.00 до 17.00.