Охотники в Коми продолжают рисковать жизнью и становятся "клиентами" спасателей
8 февраля 2017 года, 9:50 | Инта
Промысловики-любители прибавляют работы сотрудникам "СПАС-Коми" в те дни, когда никаких других происшествий уже не происходит. Так, в Инте 7 февраля уехал на охоту и не смог вернуться местный житель. У 37-летнего мужчины сломался снегоход.
Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", ситуация была настолько серьезная, что помощь понадобилась не только человеку, но и машине. Интинские спасатели взяли с собой сварочный инструмент и в 50 километрах от города провели ремонтные работы. Операция началась в 10 утра и закончилась только к вечеру на 40-градусном морозе.
В Инту охотника вернули вместе со снегоходом.
Напомним, подобный случай произошел 6 февраля в Прилузье.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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