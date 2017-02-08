Охотники в Коми продолжают рисковать жизнью и становятся "клиентами" спасателей

Промысловики-любители прибавляют работы сотрудникам "СПАС-Коми" в те дни, когда никаких других происшествий уже не происходит. Так, в Инте 7 февраля уехал на охоту и не смог вернуться местный житель. У 37-летнего мужчины сломался снегоход.

Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", ситуация была настолько серьезная, что помощь понадобилась не только человеку, но и машине. Интинские спасатели взяли с собой сварочный инструмент и в 50 километрах от города провели ремонтные работы. Операция началась в 10 утра и закончилась только к вечеру на 40-градусном морозе.

В Инту охотника вернули вместе со снегоходом.

Напомним, подобный случай произошел 6 февраля в Прилузье.