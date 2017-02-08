Охотники в Коми продолжают рисковать жизнью и становятся "клиентами" спасателей

8 февраля 2017 года, 9:50 | Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Промысловики-любители прибавляют работы сотрудникам "СПАС-Коми" в те дни, когда никаких других происшествий уже не происходит. Так, в Инте 7 февраля уехал на охоту и не смог вернуться местный житель. У 37-летнего мужчины сломался снегоход.

Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", ситуация была настолько серьезная, что помощь понадобилась не только человеку, но и машине. Интинские спасатели взяли с собой сварочный инструмент и в 50 километрах от города провели ремонтные работы. Операция началась в 10 утра и закончилась только к вечеру на 40-градусном морозе.

В Инту охотника вернули вместе со снегоходом.

Напомним, подобный случай произошел 6 февраля в Прилузье.

Юлия Николаева
Ключевые слова: спас-коми, снегоход, охотник
Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

07:07 08.02.2017
Лишь в двух муниципалитетах Коми объявлен актированный день
08:11 07.02.2017
В Прилузье спасатели выручили охотника
07:10 07.02.2017
Из-за мороза в школах нескольких муниципалитетов Коми отменены занятия


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus