Младшие классы избавят от "каровы"

Минобрнауки изменило стандарты для младших классов.

В требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение министерства образования и науки РФ

Соответственно, в программе обучения русскому языку будет значительно сокращен раздел "Фонетика", а освободившиеся в результате учебные часы планируется потратить "на развитие у учеников навыков устной и письменной речи".

ФГОС для младших и 5–6 классов были утверждены при прежнем руководстве Минобрнауки, но нынешняя глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

В пресс-службе министерства пояснили, что задачей конкретизации стандартов является четкое понимание того, какими знаниями и умениями по конкретному предмету должен обладать ребенок в конце каждого класса. "По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования", — заявили в пресс-службе.

Конкретные требования к знаниям и умениям по каждому школьному предмету разрабатываются специалистами с осени минувшего года, и в некоторых вопросах эксперты уже достигли взаимопонимания — таким вопросом и является фонетический анализ слов. Речь, по словам главы рабочей группы и столичной гимназии № 1520 имени Капцовых Виты Кириченко, идет о "том минимуме знаний и навыков, которые ребенок должен продемонстрировать по окончании начальной школы". По ее словам, "умение писать транскрипцию в этих предметных требованиях не предусматривается".

Однако, как сообщила Кириченко, эксперты рабочей группы до сих пор не согласовали ряд вопросов — например, о том, должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество.

"Школьная фонетика ограничивается минимальными сведениями, которые часто носят не совсем научный характер, — прокомментировала "Известиям" завкафедрой русского языка МПГУ профессор Наталия Николина. — Например, школьное деление на слоги зачастую не совпадает с современными лингвистическими концепциями слога. Так же как транскрипция, которую они пишут в школе, носит предельно упрощенный характер".

В итоге те, кто поступает потом в вузы на лингвистические специальности, обнаруживают, что их школьные знания не вполне корректны, и им предстоит переучиваться.

"Редуцированный гласный в первом предударном слоге они обозначают буквой "а", что неверно, — приводит пример профессор Николина (то есть вместо академической транскрипции [мълΛко] школьников учат писать [малако]). — Просто такие правила максимально приближены к их возрасту. Но потом они уже к этому не возвращаются вплоть до окончания школы. И эти неполные, несовершенные знания повисают в воздухе".

Член Совета по русскому языку при президенте РФ Роман Дощинский, входящий в состав рабочей группы, подтвердил, что на следующем этапе, когда будут корректироваться учебные программы, курс фонетики в младших классах будет сильно сокращен.

"Писать транскрипцию будут учить меньше, а в начальной школе этим заниматься не будут, — рассказал он. — Этому разделу будет отведено свое место, но не в тех немыслимых размерах и объемах, которые почему-то сегодня фигурируют в программах начальной школы".

Роман Дощинский отметил, что по одной из существующих программ по русскому языку ученики полгода занимаются фонетикой и за это время они настолько погружаются в мир звучащего слова, что потом не могут привыкнуть писать правильно. Некоторые дети даже не понимают разницы между звуком и буквой и записывают слова, как слышат.

"Вместо всех этих часов никому не нужной фонетики ученики будут писать диктанты и развивать навыки устной речи", — сообщил Роман Дощинский.



