Полицейские и общественники в Коми расскажут, как работает закон о тишине

8 февраля 2017 года, 9:05 | Сыктывкар

Полицейские и общественники в Коми расскажут, как работает закон о тишине.

Прием граждан и прямая линия на эту тему состоятся сегодня, 8 февраля, с 16 до 17 часов в Республиканской общественной приемной главы Республики Коми по адресу: г.Сыктывкар, ул.К.Маркса,229. Телефон прямой линии: 8(8212) 28-52-98.

Напомним, закон Республики Коми от 27.10.2016 "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми" начал действовать с 7 ноября 2016 года.

Вопрос режима тишины в домах является одним из распространенных и актуальных вопросов жителей городов республики, отмечают в МВД. К сожалению, на практике дела обстоят не так, как бы того хотелось: многие владельцы квартир забывают о том, что другие жильцы дома имеют право на отдых. Порой ночные вечеринки, громкая музыка, различные строительные работы, связанные с благоустройством квартиры, способны нарушить отдых. Если переговоры в частном порядке не смогли дать ожидаемых результатов, то необходимо следовать некоторым советам, которые позволят решить возникшую сложную и спорную ситуацию.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми
Рубрика: Право
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