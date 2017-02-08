Лишь в двух муниципалитетах Коми объявлен актированный день
Сегодня, 8 февраля, в двух муниципалитетах Коми объявлен актированный день.
В Вуктыле в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия 1-4 классов.
В Воркуте из-за морозов занятия в школах города и поселков отменяются с 1 по 5 класс.
Напомним, в целом по республике морозы отступают. Под влиянием циклона из Арктики, сместившегося 7 февраля на северо-западные районы, холода будут ослабевать. По прогнозам ЦГМС Коми, в большинстве муниципалитетов в ближайшие дни пройдет небольшой снег.
Геня Джавршян, Ярослава Пархачева
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, образование, зима
Рубрика: Погода
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться