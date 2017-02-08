Лишь в двух муниципалитетах Коми объявлен актированный день

8 февраля 2017 года, 7:10 | Воркута, Вуктыл
Фото Антона Пархачёва

Сегодня, 8 февраля, в двух муниципалитетах Коми объявлен актированный день.

В Вуктыле в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия 1-4 классов.

В Воркуте из-за морозов занятия в школах города и поселков отменяются с 1 по 5 класс.

Напомним, в целом по республике морозы отступают. Под влиянием циклона из Арктики, сместившегося 7 февраля на северо-западные районы, холода будут ослабевать. По прогнозам ЦГМС Коми, в большинстве муниципалитетов в ближайшие дни пройдет небольшой снег.

Геня Джавршян, Ярослава Пархачева
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, образование, зима
Рубрика: Погода
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