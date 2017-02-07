В Коми завершается работа по созданию Концепции подготовки к 100-летию региона

7 февраля 2017 года, 22:00 |
Фото rkomi.ru

В Республике Коми завершается работа по созданию Концепции подготовки к 100-летию региона.

Проект базового документа обсудили сегодня, 7 февраля, на заседании Президиума Правительства Республики Коми под председательством Главы Республики Коми Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба главы Коми.

В ходе подготовки к 100-летию образования Республики Коми предполагается консолидировать имеющиеся ресурсы и активизировать работу по привлечению дополнительных инвестиций, направив их на сохранение и преумножение человеческого и социально-экономического капитала Республики Коми, устойчивое развитие всех сфер жизнедеятельности и сохранение культурно-исторического наследия региона для будущих поколений.

В числе важнейших задач названы: повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для обеспечения продуктовой безопасности жителей региона, повышение инвестиционной привлекательности республики, создание условий для развития производственного потенциала муниципалитетов, развитие новых отраслей.

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К участию в подготовке к 100-летнему юбилею республики будут приглашены предприятия, бизнес-структуры различного уровня, общественные организации и объединения, а также активные жители региона. С учётом данных предложений планируется разработать Дорожные карты проектов, реализуемых в рамках подготовки векового юбилея республики.

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Сергей Гапликов поручил Правительству региона подготовить портфель соответствующих проектов и комплексный план по их реализации, которые затем будут переданы на утверждение в Организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия республики под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

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Комиинформ
Рубрика: Общество
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