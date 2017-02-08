Бесплатная приватизация жилья станет бессрочной

8 февраля 2017 года, 8:30 |
Фото Антона Пархачева

В самое ближайшее время в Госдуме будут приняты несколько законопроектов, которые горячо обсуждают на территориях.

Один из них касается бесплатной приватизации жилья. Информация прозвучала на выездном заседании фракции "Единая Россия" в Государственной Думе.

"Мы только что вернулись с региональной недели. Избиратели снова просят продлить бесплатную приватизацию жилья. В Коми речь чаще всего идет о тех, кто живет в общежитиях, в военных городках. Законопроект о продлении сроков приватизации уже прошел первое чтение. Однако там речь идет только о детях-сиротах, переселяющихся из ветхих и аварийных домов, а также жителях Крыма и Севастополя, - сообщил депутат Государственной Думы от республики Коми Иван Медведев. - Фракция "Единая Россия" внесла предложение о том, чтобы сделать приватизацию бессрочной для всех россиян без исключения. Сегодня нам стало известно, что председатель Правительства России Дмитрий Медведев его также поддержал".

Соответствующая поправка уже подготовлена, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

Комиинформ
Ключевые слова: приватизация
Рубрика: Право
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