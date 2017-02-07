Спартакиада "СПАС-Коми" соберет в Ухте больше 50 участников

7 февраля 2017 года, 20:25 | Ухта
Фото: СПАС-Коми

Открытие VIII спартакиады "СПАС-Коми" состоялось 7 февраля в ухтинском спорткомплексе "нефтяник".

За звание самых спортивных спасателей поборются представители Сыктывкара, Ухты, Прилузского районов, Усинский противофонтанный отряд, водолазы и сборная Троицко-Печорского района, Вуктыла и Инты.

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Спасатели выяснят, кто среди них лучше играет в волейбол, баскетбол, футбол, лучше плавает и ездит на лыжах. Победителей наградят ценными призами 10 февраля.

Соревнования являются традиционными и в 2017 году соберут на спортивных площадках больше 50 человек. Кроме традиционных состязаний в Ухте определится обладатель переходящего кубка "СПАС-Коми".

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Юлия Николаева
Ключевые слова: Ухта, спасатели, спартакиада
Рубрика: Спорт
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