Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году

7 февраля 2017 года, 19:13 |
Фото РИА Новости

Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Как пишет РИА Новости, речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Мантуров подчеркнул, что это не накопительные система, и люди, получившие "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить.

"Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают", — пояснил глава Минпромторга.

По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров.

"Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", — сказал министр.

Ранее Минпромторг оценивал запуск программы на уровне 140 миллиардов рублей.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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Комментарии (3)

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    123
    7.02.2017 (19:45)
    2
    Всем пенсионерам выдать без разговоров!
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    да
    7.02.2017 (19:58)
    0
    дожили. А можно тоже но деньгами ? Ведь честнее будет.
  • Ответить
    Коми
    7.02.2017 (20:16)
    0
    Но и но-олОмыд тай овсис.


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