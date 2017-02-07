В Сыктывкарском городском суде рассказали о проблемах питания в главном вузе Коми

В Сыктывкарском городском суде продолжаются слушания по делу ректора Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Марины Истиховской, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.

Напомним, как предполагает следствие, ректор за счет сдачи в аренду помещений вуза ООО "ТП" "Бумажник" для организации питания причинила учреждению ущерб свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, использовала служебные квартиры для личных целей, чем нанесла ущерб в 113 тысяч рублей и нарушила права работников.

Сегодня 7 февраля в суде прошел допрос свидетелей, одним из которых выступил директор института педагогики и психологии вуза Павел Васильев, работавший на момент предполагаемых преступлений проректором по экономическим вопросам.

Как рассказал П.Васильев, в сыктывкарском госуниверситете уже давно стоит проблема организации питания для студентов. Комбинат (структурное подразделение вуза), который занимался этим вопросом, ни качественно, ни финансово обеспечить нормальную работу не мог. Работники прогуливали, долгое время не выходили на работу, существовала текучка кадров. Убыточность комбината составляла 3,2 миллиона рублей в год, при том, что убыточность комбината КГПИ, уже присоединенного к СГУ, составляла 3,8 миллиона.

"Мы искали пути решения проблемы, не всегда могли в сроки устранить предписания контролирующих органов, и тогда встал вопрос о возможности передачи организации питания стороннему предприятию. Состояние комбината на тот момент было крайне неудовлетворительным", - сообщил свидетель.

По словам П.Васильева, договор с "Бумажником" обсуждался на заседании ученого совета, который, по сути, является внутренним контролирующим органом. Аренда предполагала более спокойные договорные отношения как для одной, так и для другой стороны, а также давала гарантии. Сегодня этот договор действует - в вуз пришло распоряжение из Москвы от собственника помещений. Стоимость аренды на момент заключения договора составляла 9 миллионов рублей плюс возмещение вузу коммунальных расходов.

Как позже отметил П.Васильев, сегодня в связи с происходящим стало понятно, что аутсорсинг мог стать более продуманным решением и заменить договор аренды. Сегодня на основе аутсорсинга работают охрана вуза, гардероб, уборщики помещений, что позитивно сказывается на качестве услуг.

"Бумажник" отвечал не только за питание, но и за ремонт и чистоту в полученных помещениях. Износ оборудования на тот момент составлял 70%. Предприятие в 2014-2015 годах инвестировало в объекты около 11 миллионов рублей.

На тот момент, как отметил П.Васильев, вуз проходил процедуру аккредитации и из-за отсутствия нормального обеспечения питанием студентов и работников мог "споткнуться" о проблему, не касающуюся качества учебного процесса.

По мнению свидетеля, договор можно было не заключать, но тогда ставилась под угрозу аккредитация вуза и возникал риск усугубить положение студентов в учебном заведении из-за отсутствия горячего питания.

Напомним, в начале судебного следствия М.Истиховская вину в инкриминируемых ей деяниях не признала.