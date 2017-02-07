В Ижемском районе выделили 12 гектаров под полигон ТБО

7 февраля 2017 года, 18:51 | Ижемский
Фото Ирины Кнутас

Для размещения межпоселенческого полигона твёрдых бытовых отходов в Ижемском районе выделен земельный участок площадью более 12 гектаров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. К строительству объекта предполагается приступить в 2018 году. Проект реализуется в рамках государственной программы Республики Коми "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды".

По информации Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, проектная документация по объекту готова, получены положительные заключения экологической и государственной экспертиз.

Завершить строительство Ижемского полигона планируется к 2020 году. На реализацию проекта предполагается выделить: в 2018 году – более 20,5 миллионов рублей [в том числе более 19,5 миллионов рублей из республиканского бюджета, более 1 миллиона рублей из муниципального бюджета Ижемского района – Прим.], в 2019 году – около 36 миллионов рублей [в том числе более 34 миллионов рублей из республиканского бюджета, 1 миллион 800 тысяч рублей из муниципального бюджета – Прим.].

Комиинформ
Ключевые слова: полигон ТБО
Рубрика: Экология
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