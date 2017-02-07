В Сыктывкаре обследуют историческую "сталинку" на предмет капремонта

7 февраля 2017 года, 17:41 | Сыктывкар

В рамках личного приема у руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александра Подольского побывали жильцы дома № 26 по улице Советской в Сыктывкаре.

Представители совета дома во главе с Татьяной Нишанбаевой озабочены состоянием своего дома и добиваются скорейшего проведения капитального ремонта.

"Наш дом расположен в историческом центре города. Первое, что видят гости нашей столицы, выезжая из аэропорта – наши дома. Они относятся к объектам архитектурного наследия, хотя официально таковыми не признаны", - отметила председатель совета дома Т. Нишанбаева.

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Причиной беспокойства собственников стало нежелание подрядчиков участвовать в конкурсе на выполнение проектно-сметных работ на проведение капитального ремонта этого дома. Конкурс объявлялся трижды и ни разу не состоялся лишь потому, что не было ни одного претендента на участие в нем.

Дом 1955 года постройки капитальному ремонту подвергся лишь один раз – отремонтирована крыша. На сегодня, как считают собственники, капитального ремонта требуют уже фундамент, фасад и инженерные сети. По факту же, возможно, что ремонт фундамента в этом доме нецелесообразен. Для того чтобы понять это, необходимо провести обследование.

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Практика показывает, что многие муниципальные образования республики включают в региональную программу строку "капитальный ремонт фундамента" в деревянных домах, в которых и фундамента-то нет. Дома стоят на сваях. Подобная практика есть и в других регионах: в Саратовской области из 18 запланированных к ремонту фундаментов именно в "сталинках" после обследования необходимость проведения работ обнаружилась только в двух.

По итогу встречи Александр Подольский пообещал совместно со специалистами фонда произвести визуальное обследование дома.

"По результатам обследования будет приниматься решение о необходимости и целесообразности производства тех или иных видов ремонта", - подчеркнул А. Подольский.

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Как отмечают в фонде, совет дома № 26 по улице Советской самый активный в городе. Они одни из первых провели общее собрание собственников и выразили свое желание по внесению определенных видов работ в региональную программу, правильно оформили протокол общего собрания.

Они взаимодействуют со всеми жильцами и арендаторами помещений, подтверждением чему является отсутствие долгов по жилищно-коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт.

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Комиинформ
Ключевые слова: капремонт, жилье, ЖКХ
Рубрика: Общество
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