Ухтинскому врачу Виктории Андрусовой присвоено звание Заслуженного

Заместителю главного врача Ухтинского межтерриториального родильного дома Виктории Андрусовой присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации"

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Виктория Андрусова работает в Ухтинском межтерриториальном родильном доме более 20 лет. Она курирует работу акушерско-гинекологической службы в Ухте, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском и Вуктыльском районах.

За период работы специалист успешно внедрила в практику учреждения современные технологии в неонатологии, поддержании репродуктивного здоровья. В курируемых территориях отмечаются высокие показатели охвата беременных ультразвуковыми исследованиями и биохимическим скринингом, а также неонатальным скринингом новорожденных. В течение последних трех лет в Ухтинском родильном доме прошли лечение 7851 пациентки по гинекологическому профилю, из них 14% случаев были признаны сложными, в учреждении было принято 7540 родов. В результате работы за последние несколько лет удалось снизить основной показатель службы детства и родовспоможения - показатель перинатальной смертности.

Кроме организатора лечебной работы В. Андрусова, является высококвалифицированным практикующим специалистом по специальности "Акушерство и гинекология". Она в совершенстве владеет ходом всех акушерских, гинекологических операций, с ее участием проводятся самые сложные и объемные оперативные вмешательства в учреждении. Все тяжелые и сложные пациентки, поступающие в Ухтинский межтерриториальный родильный дом, находятся под ее личным контролем.

Непосредственно при участии В.Андросовой внедрены методики гинекологического обследования больных и оперативных вмешательств: гистерография полости матки, лапароскопические операции, радиоволновая хирургия шейки матки, влагалищные экстирпации матки, пластические операции. За последние три года врач провела 111 лапароскопических операций, 105 полостных операций.

Кроме того, В.Андрусова входит в группу авторов протокола "Преждевременные роды", явившегося основой методических рекомендаций, используемых Министерством здравоохранения Российской Федерации.

За многолетний добросовестный труд В.Андрусова была награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Почетной грамотой Республики Коми, сообщает пресс-служба Минздрава РК.