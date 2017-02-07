Госавтоинспекция Коми предложила помогать семьям детскими автокреслами

Акция "Малышу во благо" расширится новым направлением помощи семьям - автокреслами для детей. Эту идею организаторам благотворительного мероприятия - Центру социальной помощи семье и детям города Сыктывкара – подали сотрудники госавтоинспекции.

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, акция "Малышу во благо" проводится в пользу семей, нуждающихся в социальной поддержке. В рамках мероприятия неравнодушные жители Сыктывкара, а также предприятия и организации столицы республики передают для многодетных, малоимущих и замещающих семей, в которых есть маленькие дети, детские принадлежности, одежду, игрушки, книги и детское питание. Сотрудники ГИБДД предложили Центру соцпомощи семье и детям Сыктывкара пополнить этот ассортимент детскими автокреслами.

Дело в том, что в Сыктывкаре есть автолюбители, которым уже не нужны такие приспособления безопасной перевозки малышей. В свое время люди покупали эти автокресла для своих чад. Дети выросли, а кресла остались, они исправны, и могут дальше использоваться по своему прямому назначению.

"Многие из таких автолюбителей считают, что суета с продажей автокресла не стоит усилий, в результате автокресла просто лежат в гараже. Дорожные полицейские подсказали нам идею: нужно предложить таким автовладельцам стать благотворителями и поделиться автокреслами с теми, кому детские автокресла действительно необходимы. У нашего центра большой опыт в проведении благотворительных мероприятий, в частности, акции "Малышу во благо". Мы знаем, кому конкретно такая помощь будет впрок. У некоторых семей, которые получают обслуживание в нашем центре, а это многодетные семьи, семьи с особыми детишками, семьи, испытывающие материальные трудности, есть автомобили. Для безопасной перевозки детей им нужны автокресла, однако их покупка – это серьезное испытание для семейного бюджета. Поэтому инициативу сотрудников госавтоинспекции мы решили реализовать на практике", - рассказали в Центре соцпомощи семье и детям Сыктывкара.

В государственной автоинспекции в свою очередь считают, что развитие такого направления в благотворительной деятельности учреждения социального обслуживания семей и детей будет способствовать снижению детского травматизма и смертности на дорогах в результате автоаварий.

Сейчас в Центре соцпомощи семье и детям Сыктывкара решаются организационные вопросы развития этого направления. Предполагается, что переданные дарителями автокресла будут предоставляться семьям на правах безвозмездной аренды на тот срок, который потребуется. После окончании необходимости использования кресел они будут возвращаться семьями-пользователями в столичный Центр социальной помощи семье и детям, а затем передаваться другим нуждающимся в этом оборудовании семьям.

В Минтруда республики пояснили, что в Коми такой вид благотворительной помощи будет осуществляться впервые. Если это направление станет востребованным, совместный опыт Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара и ГИБДД будет рекомендован для распространения в других городах и районах Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции, автокресла можно приносить по адресу: Сыктывкар, ул.Чернова, д.3 в Центр социальной помощи семье и детям.