"Лыжня России" в Сыктывкаре пройдет на четырех площадках

8 февраля 2017 года, 8:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

11 февраля по всей стране пройдет "Лыжня России". Организаторы спортивного праздника в столице Коми рассчитывают на участие в нем пяти тысяч сыктывкарцев. Не считая тех, кто отправится на Республиканский лыжный комплекс им.Р.Сметаниной.

Глава Совета города Валерий Козлов сообщил, что в Сыктывкаре "Лыжня России" пройдет на четырех площадках. На лыжной базе "Динамо" за ж/д вокзалом и в Верхней Максаковке забеги начнутся в 11 часов. В Красном затоне – на час раньше. Тех любителей здорового образа жизни, которые не смогли присоединиться к "Лыжне России" в субботу, ждут на базе "Веждино" в Эжве 12 февраля в 11 часов.

По словам В.Козлова, возле лыжной базы "Динамо" расчистят дополнительное место для стоянки автомобилей, по улице Лесопарковой на время проведения праздника будет одностороннее движение, гостям, помимо горячего чая, предложат бесплатную кашу. В "Веждино" участников ждет свежая выпечка.

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Насчет вожделенных участниками "Лыжни России" фирменных шапочек, глава Сыктывкара заметил, что их на город выделили только 400. И в первую очередь их выдадут детям.

Илья Баканов
Ключевые слова: праздник, лыжи
Рубрика: Спорт
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