Глава Коми отчитается перед Госсоветом республики

Парламентарии Коми на первом заседании весенней сессии Госсовета рассмотрят 29 вопросов.

Основным станет выступление главы Коми Сергея Гапликова с докладом о результатах деятельности правительства региона за 2016 год.

Как сообщил сегодня на заседании Президиума Госсовета руководитель Администрации главы Коми Михаил Порядин, выступление Сергея Гапликова продлится около часа и будет сопровождаться слайдами и обширными раздаточными материалами.

Также М. Порядин сообщил, что в Госсовет вскоре будет внесен законопроект о внесении изменений в закон "О реестре должностей государственной гражданской службы", который предусматривает исключение из реестра должностей секретарей заместителей Председателя Правительства Коми. По словам руководителя Администрации главы Коми, речь идет о оптимизации штатной численности органов исполнительной власти.

Проголосовав за повестку заседания Госсовета, депутаты приступили рассмотрели примерную программу нормотворческой и контрольной деятельности парламента на 2017 год.

Председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова сообщила, что программа включает в себя 42 предложения нормотворческого характера и состоит из трех разделов: повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого развития экономики Коми, повышение эффективности госуправления в Коми и развитие институтов гражданского общества.