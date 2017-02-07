Глава Коми отчитается перед Госсоветом республики

7 февраля 2017 года, 16:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Парламентарии Коми на первом заседании весенней сессии Госсовета рассмотрят 29 вопросов.

Основным станет выступление главы Коми Сергея Гапликова с докладом о результатах деятельности правительства региона за 2016 год.

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Как сообщил сегодня на заседании Президиума Госсовета руководитель Администрации главы Коми Михаил Порядин, выступление Сергея Гапликова продлится около часа и будет сопровождаться слайдами и обширными раздаточными материалами.

Также М. Порядин сообщил, что в Госсовет вскоре будет внесен законопроект о внесении изменений в закон "О реестре должностей государственной гражданской службы", который предусматривает исключение из реестра должностей секретарей заместителей Председателя Правительства Коми. По словам руководителя Администрации главы Коми, речь идет о оптимизации штатной численности органов исполнительной власти.

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Проголосовав за повестку заседания Госсовета, депутаты приступили рассмотрели примерную программу нормотворческой и контрольной деятельности парламента на 2017 год.

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Председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова сообщила, что программа включает в себя 42 предложения нормотворческого характера и состоит из трех разделов: повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого развития экономики Коми, повышение эффективности госуправления в Коми и развитие институтов гражданского общества.

Геня Джавршян
Ключевые слова: парламентарии, законы, доклад главы Коми об итогах деятельности в 2016, госсовет коми
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич, Дорофеева Надежда Борисовна, Порядин Михаил Юрьевич
Рубрика: Политика
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