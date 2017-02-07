Наталья Михальченкова публично подведет итоги работы за 2016 год

7 февраля 2017 года, 16:27 |
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель председателя правительства – министр образования и науки Коми Наталья Михальченкова подведет итоги работы отрасли образования в 2016 году в преддверии ежегодного доклада главы Коми Сергея Гапликова перед Госсоветом 16 февраля.

Результаты своей деятельности руководитель Минобрнауки представит в эфире программы "Детали дня" на телеканале "Юрган" сегодня, в 20.00.

Напомним, поручение публично отчитаться руководителям органов исполнительной власти региона публично отчитаться о работе министерств в 2016 году поручил глава Коми Сергей Гапликов.

Героем первого эфира 31 января стал министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин. 7 февраля перед жителями региона отчитался заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Анатолий Князев.

Предполагается, что в программе кроме И.Семяшкина, А.Князева, Н.Михальченковой поочередно примут участие министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов, министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев, а также министр здравоохранения Дмитрий Березин, министр физической культуры и спорта Николай Бережной.

Комиинформ
Ключевые слова: эфир, отчет
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    7.02.2017 (16:38)
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    Хорошо что предупредили, не будем включать этот канал. Отмените немедленно отмену льгот за детсад!!!!!!!!

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