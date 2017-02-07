Мэрия Инты отрицает возможность передачи здания детсада учреждениям УФСИН

Общественность Инты озаботилась судьбой детского сада "Гулюпи". На днях в соцсетях стала распространяться информация о том, что здание детсада планируется передать учреждениям УФСИН.

Как прокомментировала "Комиинформу" мэр Инты Лариса Титовец, информация не соответствует действительности. Детский сад закрывается по техническим причинам. Поводом для постановки здания "Гулюпи" на капремонт стало аварийное состояние кровли и парапета кровли здания.

Вместе с тем, по словам Титовец, сегодня вопрос о передаче здания в чью-либо собственность не стоит.

"Никому никакие здания не нужны. У нас действительно строится изолятор временного содержания. Решение принято не мной. Но здание ИВС не имеет никакого отношения к зданию детского сада, - заметила Л. Титовец. – Детский сад мы закрываем по техническим причинам. Дальше будем смотреть, что с ним делать".

В целом, оценивая наполняемость образовательных учреждений, градоначальник отметила, что родителям воспитанников "Гулюпи" о распределении детей по другим садикам беспокоиться не стоит.

"У нас полно свободных мест и в садах и в школах, к сожалению", - констатировала Лариса Титовец.