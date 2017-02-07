Приемным родителям приходится отдыхать отдельно от детей

Приемные родители не могут отдохнуть вместе с детьми из-за несовершенства законодательства Данную проблему на личном приеме в Региональной общественной приемной председателя партии “Единая Россия” Д.А. Медведева. к депутат Госдумы РФ Ольги Савастьяновой обратились представители общественной организации “Приемная семья”

Общественники считают, что Закон Республики Коми “О гарантиях и компенсации для лиц, проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям, являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета РК” не применим к родителям, занимающимся только воспитанием детей как пенсионного, так и не пенсионного возраста.

Приемные родители, которые занимаются только воспитанием детей, не имеют возможности съездить с детьми к месту отдыха и обратно, поскольку с ними заключается гражданско-правовой договор, а не трудовой договор, где предусмотрен полный соцпакет (больничный, отпуск, оплата к месту отдыха и обратно раз в два года и т.д) . Законодательством гарантирована такая возможность только работающим гражданам и неработающим пенсионерам. Те приемные родители, которые являются пенсионерами, не могут получить компенсацию за проезд из-за того, что Пенсионный фонд не вправе оплачивать проезд работающим пенсионерам.

“Категория “приемные родители” “выпала” из законодательства. В связи с этим дети отдыхают отдельно, выезжая в детские лагеря. Хотя государству должно быть намного выгодней оплатить только проезд родителям и ребенку, чем оплачивать питание, проживание и присмотр за детьми в лагерях”, - считают общественники.

Ольга Савастьянова со своей стороны обещала проработать этот вопрос с региональными парламентариями. Кроме того, депутат планирует провести расширенное заседание с участием представителей органов государственной власти и общественности по проблемам детей-сирот.

Всего на прием к депутату в рамках рабочей поездки обратились 18 человек. Вопросы касались ЖКХ и тарифов, пенсионного обеспечения, трудоустройства, реализации проектов.