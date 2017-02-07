На должность главы администрации Прилузья появился второй претендент

7 февраля 2017 года, 15:28 | Прилузский
Фото пресс-службы муниципалитета

Появился второй претендент на участие в конкурсе на должность руководителя администрации Прилузского района.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе районной администрации, сегодня в комиссию документы подал экс-начальник управления муниципальной собственности муниципалитета Анатолий Черных.

А.Черных 1959 года рождения, уроженец села Гурьевка Прилузского района. Имеет два высших образования по направлениям "физическое воспитание" и "государственное и муниципальное управление".

18 лет проработал в сфере образования: учителем и директором Объячевской средней школы.

С 1999 по 2007 гг. - занимал должность первого заместителя главы администрации муниципального района "Прилузский";

С 2008 по 2011 гг. - генеральный директор лесозаготовительных предприятий ООО "Велдорья" и ООО "Велдорья-Лес";

С 2012 года руководил управлением муниципальной собственности администрации муниципального района "Прилузский".

Напомним, конкурс проводится в связи с досрочным сложением полномочий Анатолия Родова. Ранее документы на пост главы муниципалитета представила и.о руководителя администрации района Елена Нестерюк.

Прием документов на конкурс на должность руководителя администрации стартовал 21 января и продлится до 10 февраля. До 15 февраля комиссия должна рассмотреть вопрос о допуске к конкурсу кандидатов на основании представленных документов.

Итоги конкурса будут подведены на сессии районного Совета депутатов 17 февраля.

Светлана Быковская
Ключевые слова: МСУ, коми, власть
Рубрика: Политика
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