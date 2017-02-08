Ухтинцев приглашают на добрую акцию "Соединение сердец"

В Детском парке имени Карчевского Ухты пройдет необычная акция - "Соединение сердец".

Как рассказала "Комиинформу" представитель общественной организации "Георгиевские волонтеры" Елена Фомчина, мероприятие проводится второй год подряд.

В программе праздника — сладкие угощения, горячий чай, выступления коллективов города, анимация, а также "собакотерапия". На акции ждут ребят с инвалидностью и их родителей. Специальными гостями станут четвероногие друзья.

Общение с животными особенно пойдет на пользу малышам с особыми потребностями здоровья. Это не только поднимает настроение, но и стимулирует выздоровление, уверены организаторы акции.

Желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке и сделать запоминающиеся фото. "Соединение Сердец" начнется 19 февраля в 11 часов.