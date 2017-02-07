Пять женщин из Коми отправились на контрактную службу

В 2016 году из 400 человек, прошедших медосмотр в военкоматах республики для прохождения военной службы по контракту, оказалось пять представительниц прекрасного пола.

Все дамы, желающие служить, были признаны годными для этих целей. Такую информацию озвучила в ходе тематической прямой линии 6 февраля председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Коми Ирина Чучалина.

Девушки, желающие служить в армии, могут подать соответствующее заявление в военкомат. Они могут работать на должности экономиста, юриста, кадровика, занимать медицинскую должность. Если женщина рвется в бой, препятствовать ей не станут, есть и такие представительницы, которым нужно держать в руках оружие.

Между тем, как отметили специалисты в ходе прямой линии, такой боевой единице придется нести все тяготы армейской службы, как и мужчинам, а также жить среди мужчин.

Сегодня жительницы Коми служат в Крыму и на Дальнем Востоке. Зарплаты контрактников начинаются от 30 тысяч рублей и выше.